〈國內疫情升溫〉年輕人染疫增 陳時中：疫情攀高峰 端午避免返鄉

國內疫情仍未降溫，疫情指揮中心今 (3) 日宣布，新增 364 例 COVID-19 本土病例，219 例校正回歸，合計達 583 例，其中 17 人不幸死亡。指揮官陳時中示警，疫情似乎來到高峰，20 至 39 歲的年輕族群染疫比例增加，可能有防疫鬆懈的情況，呼籲民眾端午連假避免返鄉群聚。

陳時中表示，國內疫情又來到高峰，還不是很明顯，要查得更清楚才能看到整個趨勢走向，但現階段是比較不好的跡象。首先要注意的是，苗栗縣新增本土 34 例，主要是某公司內移工群聚，今天大規模針對 7000 多名員工進行全面篩檢。

陳時中說明，對於相關接觸的移工，已經緊急安置移工宿舍中 1 人 1 室隔離，指揮中心會積極協助苗栗縣安排集中檢疫、篩檢，希望及時將疫情控制住。苗栗工廠群聚案目前看不出與北部的關聯，但研判這波疫情可能影響較大。

此外，年輕人染疫比例增加也需要留意，陳時中指出，5 月 10 日前，20 至 39 歲染疫約 34.3%，5 月 11 日至 6 月 2 日下降到 19.9% 後，近兩日染疫比例又回升到 25.2%，顯示日前疫情看似趨穩，年輕人防疫鬆懈，導致移動、群聚狀況變多。

陳時中示警，之前確診比例較少的族群不代表不會感染，一旦鬆懈疫情就可能升溫，呼籲 20 至 39 歲族群要減少群聚，口罩、洗手等自我防衛務必做好。端午節連假將至，希望民眾避免返鄉，家族內拜拜習俗難免，採購時最好一次購足，不要大量群聚。