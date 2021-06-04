全球已接種疫苗達20億劑 群體免疫估再等9個月

彭博報導，全球在六個月內累計接種 20 億劑疫苗，但要達到群體免疫、也就是至少全球 75% 人口施打疫苗，以目前速度計算要等上至少 9 個月。

世界各國疫苗施打的進度有極大落差，最富裕的 27 個國家共計施打全球約 29% 疫苗，但這些國家人口僅占全球 10%。美國和英國是最早開始施打的國家，中國接種的疫苗劑數最多，歐盟則正在急起直追。

目前全球每天施打約 3600 萬劑疫苗，中國占了約三分之二。歐盟居次，每天分送 360 萬劑，印度以每日 260 萬劑排第三。

國際貨幣基金 (IMF) 和世界銀行呼籲 G7 國家盡快釋出多餘疫苗，幫助開發中國家抗疫。根據世界衛生組織 (WHO) 周四公布的資料，美國目前接種率為每百人 89.4 劑，全球平均每百人 23 劑，而撒哈拉以南非洲平均每百人僅 1 劑。

美國周四公布疫苗分配計畫，6 月底前捐出 8000 萬劑，首批 2500 萬劑中有 1900 萬劑透過疫苗全球取得機制 (COVAX) 分配，包括台灣在內亞洲國家將獲得 700 萬劑。

日本本周率先登高一呼，在疫苗峰會中宣布追加對 COVAX 捐款。日本、澳洲、加拿大、法國在內 40 個國家、企業和慈善機構，承諾額外資助金額合計 24 億美元。

20 億劑疫苗相當於全球超過四分之一人口，但因為現行大部分疫苗完整接種需要兩劑，而很多人只施打一劑，因此實際免疫的比率遠低於此水準。

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