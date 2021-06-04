日本外長證實 124萬劑AZ疫苗將於4日下午運抵台灣

根據《日本經濟新聞》4 日 (週五) 報導，日本外長茂木敏充在 4 日上午的記者會上表示，日本政府同意向台灣提供 124 萬劑的新冠疫苗，這些是日本生產的 AZ 疫苗，將免費贈送。為因應台灣需求，這批疫苗將於 4 日當天以空運方式送出，預計在同日下午就會運抵台灣。

茂木敏充提到，「希望這次提供給台灣的疫苗、可以幫助控制疫情。」而疫苗的提供則是透過台灣的對日窗口「台灣日本關係協會」協助辦理。

日本首相菅義偉 6 月 2 日在「疫苗峰會」表示，日本打算提供 3000 萬劑在日本國內生產的新冠疫苗，給那些缺乏疫苗的國家和地域。而台灣也將成為第一個受惠的國家。

日本當局在 5 月 21 日通過 AZ 疫苗的使用許可，只是當前在日本國內實施的公費施打，AZ 疫苗還尚未被列入清單中。日本目前新冠疫苗的公費施打仍以輝瑞疫苗為主，還有同樣於 5 月 21 日取得使用許可的莫德納疫苗。

在去 (2020) 年 12 月，日本政府和英國阿斯特捷利康簽下 6000 萬人份 (1.2 億劑) 的新冠疫苗供應合約，當中有 1500 萬人份 (3000 萬劑) 將從國外進口疫苗原液，另外的 4500 萬人份 (9000 萬劑) 則交由日本生技廠商 JCR Pharmaceuticals(4552-JP) 生產。而疫苗原液在運抵日本後，會由 KM Biologics 與第一三共 (4568-JP) 在進行成分調整後、裝瓶包裝，在日本國內完成所有製造過程。