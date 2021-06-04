IDC：第一季中國NB報價季增6.1%

周五 (4 日) 陸媒報導指出，IDC 表示第一季中國 NB 市場出貨均價季增 6.1%，NB 掀起一波漲價潮。另一方面，包含家電、智慧手機在內等不少消費性電子產品均出現了漲價預期，已有部分廠商開始調漲價格。

包含主機板、顯示卡等在內的零組件，過去一年來報價不斷上揚。聯想集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍表示，預計今年全年 PC 產業都將呈現報價上漲的趨勢。而今年年初華碩就宣布 2021 年起將陸續調整顯示卡和主機板定價，包含美國官方商城與零售商都已調整最新報價，漲價幅度高達 20%。

這一波消費性電子調漲售價，最大的因素就是上游零組件的漲價潮。今年第二季以來，已有超過 30 家半導體企業宣布漲價，幅度介於 10%～30% 間。

近期，東芝就提高 HDD 的價格，數據中心的 HDD 價格相較 2020 年底平均漲幅達 5%。東芝方面指出，漲價的原因是全球晶片短缺導致的成本上揚，且研判 2021 年內晶片會持續短缺，因此還會考慮進一步漲價。

IDC 則提到，從 2020 年底開始蔓延的晶片缺貨潮，已經成為 2021 年消費電子行業，乃至整個半導體產業不得不關注的重點問題。

短期內的缺貨潮開始於以手機為代表的消費電子品牌廠相互競爭，所引發對上游零組件產能的爭奪戰，之後被無法預期的外在因素干擾，導致目前半導體供應鏈的平衡被打破。

聯想集團董事長兼 CEO 楊元慶稱，從現在的趨勢來看，供應短缺必然帶來零組件的價格上升。聯想會消化其中一部分，除此之外的部分則透過調整價格來實現，這是一個動態的過程。

楊元慶指出聯想不會率先漲價，並指出聯想會憑藉著自身強大的管理能力，將在保持獲利能力和產品競爭力的基礎上穩定價格。但他也強調 PC 產業的價格上漲已成為定局。

