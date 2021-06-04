趁大跌入手迷因股？連AMC都勸投資者「最好不要」

迷因股一夜致富的魅力難擋，但被迷因力量籠罩的公司怎麼評價這一切？

AMC Entertainment (AMC-US) 週四提交 SEC 的文件中揭露以市價出售 1155 萬股的計畫，最終出售均價為 50.85 美元，但這最初的文件中還包含了該公司就自家股價近期波動發出的警語。

該公司認為，其股價近期的波動 (例如單就週四，低點在 37.66 美元，高點在 68.80 美元，振幅近 50%) 可能反映與其業務前景無關的市場因素。

該公司在文件中表示，「在這種情況下，我們警告您不要投資我們的 A 類普通股，除非您做好準備，能承擔失去全部或大部分投資的風險。」

AMC 的警告引起一些人關注，例如 Bespoke 投資公司的 Paul Hickey 寫道，「這發行文件是 Yogi Berra 寫的嗎？」指的是前紐約洋基隊的捕手，他擅長自相矛盾的俏皮話。

「一家公司申請出售超過 1100 萬股股票，你不會預期看到上述這種聲明。」

AMC 週四股價也在漲跌間劇烈波動，雖然最終收挫近 18%，且盤後續跌 7% 以上，但線上論壇上的散戶仍不改對 AMC 的熱情，指出 GameStop (GME-US) 今年 1 月大漲時也經歷過這樣的波動。

該公司還在文件中表示，將在 7 月 29 日的年度會議上尋求股東批准授權增發股票，其數量將大幅小於先前要求授權發行的 5 億股，先前的授權要求爾後已遭撤回。

Macquarie 分析師 Chad Beynon 認為，此次反彈和相關股票的出售是 AMC 改善資產負債表，並利用近期 Reddit 熱潮的機會。

Beynon 週四報告指出，「我們認為，額外的融資可以視為正向的事情，只要分配得宜，例如降低債務或清償遞延租金，但我們也承認，股票不再是看基本面在交易的。」

Beynon 給予 AMC 股票「中性」評級，目標價 6 美元，但他表示正在審查其估值。他稱 AMC 最近努力吸引大量散戶支持是有幫助的。AMC 週三宣布一項計畫，提供股東獎勵以及與 AMC 建立更直接的溝通渠道。

然而，投資者應該謹記，出售股票會稀釋現有股票，讓賣空者有更大的緩衝，這對期盼以螞蟻雄兵之姿，創造軋空漲潮的散戶來說，困難提高許多。

無論持有 AMC 股票的原因是什麼，投資者都應衡量己身能承受的風險，一如 AMC 提供的警語那樣。