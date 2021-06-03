工研院估今年台灣製造業產值將達20.92兆元、年增10.03%

工研院今 (3) 日發布 2021 年台灣製造業景氣展望預測，受惠國際需求強勁帶動下，今年四大類別均可望正成長，其中，金屬機電、資訊電子、化學工業可望達年增雙位數，整體製造業產值則可望達 20.92 兆元、年增 10.03%，工研院也評估，現階段疫情對國內製造業影響程度有限。

從各產業類別分析，工研院表示，受惠全球經濟重啟、中國擴大新基建投資帶動下，國際鋼材需求規模擴大，可望帶動基本金屬及機械設備業外銷訂單及出口正向成長，估今年金屬機電業產值將達 5.67 兆元、年增 10.15%。

資訊電子產業也在遠距商機、宅經濟、5G、AIoT 與高速運算等新興技術發展應用下，加上庫存回補因素激勵，保持成長，台廠也可望受惠產能回流及轉單效應紅利挹注下，產值達 8.55 兆元、年增 11.49%。

化學工業則在全球消費回溫，各國對石化產品需求提升、報價上漲下，今年化學工業產值可望年增 12.5%，達 4.2 兆元，民生工業方面則在消費市場回溫下，帶動紡織與成衣及服飾品製造產業復甦，惟疫情仍有不確定性因素，估今年產值將達 2.5 兆元、僅年增 1.48%。

工研院 IEKCQM 預測團隊指出，隨著各國陸續啟動疫苗接種計劃，經濟可望恢復正常化，國際間製造活動也逐漸恢復，生產與貿易將持續擴張，台灣首季出口表現也相當亮眼，年增 24.6%，創下近 10 年單季最大增幅，但國內本土疫情自 5 月中旬突起，若台灣製造業可維持現階段製造業生產活動，預期影響有限。