〈雙北升三級警戒〉工研院搭建正壓檢疫亭 科技護衛台灣防疫第一線

國內疫情大爆發，雙北已被緊急升為三級警戒，採檢人員工作量龐大、風險高，甚至有人連續工作 2-3 日沒休息，經濟部希望工研院將科技專案開發的檢疫設備「正壓式檢疫亭」支援防疫，協助醫院進行快速大量採檢與醫護人員防護使用。

工研院表示，15 日晚間，已將原置放於台大生醫醫院竹北院區與新竹馬偕醫院的兩台檢疫亭，拆裝至台北中興醫院 (採檢) 與剝皮寮 (採檢) 兩地支援，透過北市聯醫的協助，今 (16) 日清晨 2 點多已順利完成安裝。

工研院指出，兩座檢疫亭設計以微正壓來確保密閉性與隔離性，工研院將協助醫院配合指揮中心流程上線，以科技力協助防疫篩檢，滿足檢疫量提升的需求，未來工研院會繼續配合經濟部、指揮中心，提供防疫科技上的協助。

回顧 2020 年疫情延燒之際，工研院就發展出正壓式檢疫亭，開發過程中，曾向新竹馬偕醫院急診室醫師曾毓淇取經，去年 4 月初並邀聯合醫院醫師顏慕庸、新竹馬偕醫師解晉一、台中慈濟醫師李冠儀、成大醫師紀志賢，以及慈濟醫師賴佩芳等熱心醫師，與工研院的團隊共同討論，後續成功研發出媲美全球最潔淨的正壓式檢疫亭。

工研院表示，正壓式檢疫亭具備五大特色，日前運作快一年，積極守護第一線醫護人員的採檢安全。一、設計安全，空氣只能由內往外送，受污染空氣進不去檢疫亭；二、採檢量高，一小時至少可採 12 位，一天可採檢數達 240 位，效率高。

三、節能舒適，檢疫亭內裝設冷暖氣機，運用智慧節能科技，1 天電費不超過 60 元；四、獨立潔淨，檢疫亭潔淨度為 Class 1000 無塵室等級，優於醫院外科手術室，類似電話亭獨立設計可減少相互感染疑慮；五、組裝迅速，利於快速佈建，潔淨度優於醫院外科手術室。