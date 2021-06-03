【日盛投顧】指數沿5日線續揚

◆盤勢分析

1. 周四台股以上漲 36 點的 17，201 點開出，盤中雖有震盪，但在造紙、紡織、ABF、矽晶圓、航運相關類股領漲下，指數短多力道仍延續，終場加權指數上漲 81.12 點、以 17，246.16 點作收，成交金額為 4827.61 億元，籌碼方面，周四三大法人合計買超 121.19 億元：外資買超 79.04 億元、投信買超 6.56 億元、自營商買超 35.6 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周四指數呈價漲量縮的背離走勢，後續漲須量增、跌須量縮，不宜連續背離。

(2)均線：5 日線 (約 17，103 點) 為短線信心分水嶺，未破 5 日線前短多格局可望延續。

(3) 技術指標：K 值連續 6 個交易日處於 80 之上，高檔鈍化。

3. 櫃買指數周四終場上漲 1.01%，收在 202.52 點，表現相對加權指數強勢，短線支撐為 10 日線 (約 198.6 點)。

4. 觀盤重點：自 5/18 起，指數一路沿 5 日線彈升，雖然可不預設反彈高點，但建議投資人勿因「害怕錯過行情」的心態而倉促做出投資決策，技術面上，若指數出現跌破 5 日線的帶量黑 K，必須靈活調整持股水位，勿過度留戀，選股方面，目前動能操作者可持續關注 ABF 載板、記憶體、鋼鐵、造紙等族群，中長線則可留意伺服器、車用、金融、高殖利率股。

結構造紙、紡織、ABF、矽晶圓、航運業領漲

1.ABF 載板: 據估計，ABF 供不應求的時間恐怕將延續 2~3 年，國內載板業者包括 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電紛紛擴廠或增加產能，相關設備／材料廠 6438 迅得、6664 群翊等亦有機會受惠。周四 ABF 載板股漲勢具族群性，其中 3037 欣興攻上漲停，表現最為強勢。

2. 記憶體: 美國記憶體廠美光 (Micron) 表示，NAND Flash 與 DRAM 供應緊俏的情況不僅會延續到今年底，甚至有機會延續到 2022 年，周四 2408 南亞科、2344 華邦電股價向上收紅，另相關模組廠商 3260 威剛、4967 十銓獲利同步看增。

3. 伺服器: 研調機構 TrendForce 認為，伺服器所需的關鍵零組件自第二季起將可滿足生產需求，長短料問題逐漸解決，供應鏈傳出，因晶圓代工、封測產能吃緊，伺服器遠端管理晶片 (BMC) 在 5 月起開始起漲，5274 信驊、4919 新唐可望受惠，伺服器相關個股尚包括: 6669 緯穎、2376 技嘉、2382 廣達、2368 金像電等。

4. 塑化: 歐美國家陸續施打新冠疫苗，隨下半年解封、經濟復甦，有望帶動原油需求，與油價連結度高的 6505 台塑化周四盤中創波段高，EVA 方面，台聚看好 EVA 下半年需求優於上半年，預估 6 月 EVA 價格將大致維持 5 月水準，1304 台聚今年 EPS 有望站穩 3 元以上水準。