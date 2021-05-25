110年3、4月統一發票開獎 千萬特別獎號碼59518250

110 年 3、4 月期統一發票中獎號碼今 (25) 日開出，特別獎獎號為 「59518250」，八位數號碼全部相同者可獲獎金 1000 萬元，200 萬元特獎號碼為「81016847」，中獎發票自今年 6 月 6 日開始兌領，期限至 9 月 6 日止，民眾要把握時間在期限內兌獎。

110 年 1、2 月期統一發票中獎號碼如下，特別獎 (1000 萬元)「59518250」；特獎 (200 萬元)「81016847」；頭獎 (20 萬元) 3 組分別為「22884739」、「80660537」、「62637675」。

與頭獎末 7 碼相同可獲二獎 4 萬元，三獎為 1 萬元、四獎 4000 元、五獎 1000 元，與頭獎號碼末 3 位相同者則各得獎金 200 元。此外，增開六獎 1 組為「187」，末 3 碼與增開獎相同者可各得獎金 200 元。

領獎期間自 6 月 6 日起至 9 月 6 日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證及中獎統一發票，依代發獎金單位公告的兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

財政部自本期起一次增開 40 萬組新台幣 500 元雲端發票專屬獎，使得中獎組數由現行 60 萬組提高至 100 萬組，鼓勵民眾多用載具儲存雲端發票。加計 30 組 100 萬元專屬獎、1.6 萬組 2000 元專屬獎，雲端發票中獎組數將多達 101 萬 6030 組，預計 7、8 月會再新增 800 元專屬獎。