貨櫃輪上演大驚奇後 造紙VS載板也一定要列入追蹤

萬寶投顧分析師王榮旭指出，如果沒有意外，大盤將在 6 月收復 5 月跌點挑戰 17700 前高。最近疫情嚴重的印度及越南股市，5 月大漲收復跌勢，對台股有示範的作用，而且美國已有 50% 的人口至少接種一劑新冠疫苗，歐洲平均接種率也達到 48%。

歐美對疫情逐漸具有抵抗力，消費者需求隨即爆發，廠商積極回補庫存，這對以出口為導向的台灣有利，5 月我在專欄中分析，台股雖然暴跌 2000 多點，但實質影響有限，心理影響比較大，過度反應反而是機會，推介股價跌回月季線的貨櫃三雄，點名看好籌碼具有優勢的萬海 (2615-TW)，短短兩個多禮拜股價竟然從 80 元以下，翻倍大漲到 160 元，還欲罷不能。

而貨櫃輪單元大驚奇的走勢，反映歐美及中國克服疫情之後的經濟復甦，下一個搶復甦經濟財的還有造紙類股。國內工紙三強永豐餘 (1907-TW)、榮成(1909-TW) 與正隆 (1904-TW) 開始冒出頭。

工紙營收占比達到四成的永豐餘，去年 EPS 3.14 元，今年第一季工紙漲價 15%，帶動單季獲利達 0.94 元。第二季受國際貨運缺櫃，廢紙報價漲幅翻倍，工業紙箱缺口更大，淡季不淡，估計第二季 EPS 將挑戰 1 元以上。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，國際紙漿及廢紙報價上漲，紙價將易漲難跌，下半年才要進入造紙業旺季，估計永豐餘全年 EPS 將挑戰 4.5~5 元，本益比約 10 倍。加上永豐餘在兩岸植林面積超過 3.2 萬公頃，在各國實施減碳政策之下，擁有可觀的碳匯資產，是少數外資投信看法一致同時認養的傳產股。

另外，也可以留意橡膠股台橡 (2103-TW)。新冠疫情使得東南亞等主要生產國的膠農工作時間減少，但歐美疫情減緩後，增加對橡膠相關產品的需求，天然橡膠供給成長趨緩，合成橡膠成本上升，今年以來價格大漲兩到三成。

隨時三大汽車銷售市場歐洲、美國以及中國疫情解封，新車銷售量及公路交通量也會增加，帶動輪胎需求，估計台橡全年 EPS 上看 4 元，本益比目前僅約 10 倍，後勢值得留意。

第三季歐美解封，電子第二季季節性淡季也即將過去，這波漲幅相對落後的電子可望接棒。在超高價 IC 設計股矽力 - KY(6415-TW)、信驊 (5274-TW)、譜瑞(4966-TW) 先後創下新高之後，ABF 載板的欣興 (3037-TW) 也突破前高；南電 (8046-TW) 與景碩 (3189-TW) 同步轉強。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，由於 ABF 是發展 5G 建置所必要的，今年以來供需失衡嚴重，5 月下旬明天更傳出需求比供給多 50%，淡季已經是如此，第三季旺季缺口恐怕更大。其中 ABS 產能最大的是欣興，其次是南電，受惠缺貨程度高。估計南電今年 EPS 有 12 元、欣興則 6~7 元，獲利都比去年大幅成長。

載板使用層數及面積消耗量增加的趨勢不變，估計到明年 ABS 供需吃緊仍難緩解，原本就已供不應求的 ABF 載板是歐美的第三季解封下的實質受惠者。還有更多的個股分析，會在 LINE 粉絲團與讀者分享。立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

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