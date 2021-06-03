台中銀雙北9家分行6/7起縮短營業時間 並發放員工每人5000元

疫情嚴峻，金管會已同意銀行縮短營業時間，台中銀 (2812-TW) 今 (3) 日公布，自 6 月 7 日起縮短 9 家位於雙北地區分行營業時間。此外，為體恤員工防疫辛勞，每人發放新台幣 5000 元防疫津貼，給予堅守工作崗位的員工實質鼓勵。

為疫情考量，台中銀依循金管會「因應疫情措施」，通過自 6 月 7 日起縮短 9 家位於雙北地區分行營業時間，分別為大同、復興、中山、內湖、新店、新莊、板橋、三重、土城分行，營業時間調整為銀行營業日上午 10 時 30 分至下午 3 時 30 分，藉以保障員工職場安全及健康，為提供金融服務不中斷做更好且長久的準備。

台中銀表示，員工是公司最重要資產，在疫情嚴峻之際，員工為提供客戶不中斷的金融服務，承擔很大的健康風險，因此發放新台幣 5000 元補貼同仁投保防疫險、接種疫苗、快篩等防疫相關費用，藉此保障同仁身體健康及降低心理壓力。

台中銀進一步指出，行方也提供防疫照顧假、疫苗接種假、補助防疫檢測費用等多項措施，員工可依照規定及需求申請，以員工健康及安全為優先，讓行員染疫風險降至最低。

台中銀行在疫情期間，除全力配合主管機關防疫指引，包含：擴大全行異地辦公規模外，亦同步執行居家辦公、彈性分流上下班、分組輪流上班、各項會議全面視訊化、跨辦公空間管制等措施，滾動式調整防疫措施，並嚴密觀察疫情，建立完善防疫措施及通報機制，同時加強員工防疫安全教育宣導，以帶給客戶及員工一個安全的金融服務環境，希望攜手共同度過疫情難關。