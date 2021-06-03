魚油市場專利大開 中化生客戶要求擴產 訂單可望暴增3倍

隨著魚油膠囊原廠 Amarin 專利訴訟再度敗訴，魚油產品市場大門因此大開，中化生 (1762-TW) 旗下兩大學名藥客戶今年下單量就比訴訟結果前多出 25%，且積極要求中化生擴產，中化生指出，新製程產能明年初將完成確效，取得認證後，年產能將攀升至 300 噸，後年訂單將大增 3 倍。

國際藥廠 Amarin 開發的魚油膠囊產品 Vascepa，主要治療三酸甘油脂含量高的患者，可降低心血管發生風險，年產能規模約 300 公噸，去年美國銷售額 5.98 億美元，年增逾 4 成。

其他藥廠看準原廠 Amarin 的魚油膠囊專利保護期至 2029 年，加上市場潛在商機上看 20 億美元，紛紛製造出仿製魚油膠囊學名藥並申請藥證，但卻遭 Amarin 提起專利訴訟。

Amarin 去年二審被判敗訴後，其他藥廠可在美國銷售魚油學名藥，中化生表示，雖然 Amarin 有再提出三審，但依照過去其他藥品專利訴訟經驗，Amarin 三審翻盤機率不高。

目前全球共有 3 家學名藥廠積極搶攻市場，其中 2 家為中化生客戶，至於第 3 家學名藥廠，則因原料製程有疑慮、供給出問題，導致產品至今無法上市。

中化生供應兩家學名藥廠魚油原料藥 EPA，隨著專利訴訟結果明朗，客戶給的訂單量，一下從 80 噸增加至 100 噸，明年訂單量更維持百噸以上。

由於市場需求強勁，中化生為滿足客戶，投資上億元擴建新廠，連續性製程明年初完成確效，預計半年至一年取得認證，年產能將從目前的 120 噸放大至 300 噸，且客戶訂單也將同步成長，塞滿所有產能。

中化生旗下魚油原料藥、抗癌原料 EVE 與抗真菌免疫抑制劑，占整體營收比重約 8 成，法人表示，隨著產品製程放大、客戶拉貨力道強勁，除挹注營收成長外，毛利率有望同步向上。

抗癌原料 EVE 及抗真菌免疫抑制劑 Tacrolimus 方面，其中，免疫抑制劑 Tacrolimus 自接獲新客戶後，帶動出貨量放大，並擴充發酵槽與純化設備等，預計明年 7 月投產，年產能將 110 公斤提升至 260 公斤，放大逾 2 倍；抗癌原料 EVE 則是隨著原廠獨賣期已過，每年穩定出貨 20 公斤。