〈國內疫情升溫〉三級警戒期間 銀行可申請縮短營運時間

國內新冠疫情嚴峻，金管會今 (25) 日表示，為保障金融從業人員的安全、且維持營運不中斷，於全國任一縣市處於第三級疫情警戒以上的期間，如果考量員工安全及客戶權益維護，認有酌予調整每日營業時間的需要，可以向銀行局提出申請，且彈性的營業時間、欲調整的分行都由各銀行自行規畫提出申請，不過需要核准並提早充分公告。

銀行局長莊琇媛表示，因應國內新冠疫情嚴峻，銀行業原本須以當面、親自臨櫃及即時徵提相關法定文件的方式辦理的金融商品及服務，可以在符合內部控制的原則下，經內部授權程序後，採行其他替代性的方式辦理，例如採線上傳遞、傳真、電子郵件辦理，事後補徵提合法文件等，並應建立相關配套措施，如交易覆核與照會機制等，以確認客戶交易指示的真實性。符合上述條件的替代性辦理方式，不列入金融檢查意見。

莊琇媛進一步表示，而在營運不中斷原則下，各銀行的總管理單位應協助各營業單位調派工作人力，提供充分防疫物資，落實人流管制及相關防疫規定，以保障員工安全。如經綜合考量員工安全及客戶權益維護等各項因素後，認有酌予調整每日營業時間的需要，可以提出分行營運時間調整的申請，且必須事先官網或是在分支據點等公告周知，不能說 5 月 25 日核准了、26 日就立刻縮短營業時間，要給客戶充分的反應時間。

除了彈性調整分行的營運時間，位於疫情熱區的分行，是否可以暫停營業不開行，以鄰近的分行支援服務？莊琇媛表示，這牽涉到太多因素，且現行法規只有裁撤分行要提出申請，沒有暫停營業的先例，正因為目前還沒有發生過，所以要小心評估，除了經過中央流行疫情指揮中心的判斷，還要在法規研議是否有執行的空間。

金管會表示，該會去 (2020) 年即要求各金融機構訂定防疫及緊急應變計畫，並滾動式檢討調整，以符合實務運作需要；面對疫情發展，總管理單位更應負起統籌規劃調配之責。金管會強調，員工是金融機構最重要的資產，維持營運不中斷應一併照顧好員工，所以金融機構應持續關注疫情發展，迅速採取相對應的防疫措施，提供營業處所工作的員工必要的協助、及足夠的防護措施；

疫情期間，為保障自身及他人的健康安全，金管會呼籲民眾，應儘量減少外出或親臨金融機構辦理業務，可透過網路銀行及行動銀行等數位方式，來滿足所需金融服務。如確有臨櫃需要，可事先了解該分支機構營業廳人流情形，保障自身的健康安全。另銀行業已自 5 月 20 日起提供減免網路 (行動) 銀行及實體 ATM 的跨行轉帳手續費，民眾可多加利用。