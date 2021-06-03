〈台股盤後〉航海王接棒衝鋒 量縮站穩17200點

台股今 (3) 日走勢開高震盪，雖然晶圓雙雄、聯發科等電子權值股續強，但電子股成交比重下降至 4 成，由航運及紡織、造紙等原物料族群接棒撐盤，指數終場上漲 81.12 點，收在 17246.16 點，成交量縮至 4804.01 億元。

電子權值股方面，台積電早盤雖再度重回 600 元關卡，隨後跌幅收斂，終場小漲 0.16%，收在 596 元；聯發科也上漲 2.29%，收 981 元；聯電受惠外資調升目標價至 76.3 元，大漲逾半根停板，收在 55 元；日月光投控、聯詠也都站穩盤上。

生技醫療股漲跌互見，亞諾法強攻漲停，寶齡富錦也大漲 8%，聿新科、佰研、台微體、創源軍長逾半根停板；反觀高端疫苗，由於尚未二期解盲，引發爭議，苦吞第四根跌停，下挫至 256 元。

運輸族群由航空雙雄華航、長榮航雙雙漲停領軍，海運股也再度轉強，遠雄港、建新國際、台聯櫃、捷迅、中菲行同步漲停，長榮也大漲 7%。

紡織族群一片紅通通，強盛、聯發、集盛、佳和、宏和、宜進、南紡、東和、宏益、宏洲、大東等多檔個股全數亮燈漲停。

造紙族群也由永豐餘、華紙漲停領軍，士紙、寶隆、榮成漲幅均超過 5%。

法人指出，台積電已開始回神，面臨 600 元壓力關卡，但可看到投信連兩日買超，自營商昨日也跟進，底部開始逐漸成型。