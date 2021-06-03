盤前財經大事搶先讀2021年06月03日

今日操盤前瞻

美國 5 月 ADP 新增就業

中國 4 月財新服務業 PMI

終止掛牌：期富邦 VIX ETF

除權息：京城銀、創意、崇越、夏都

Fed 將出售 137 億美元公司債和 ETF 擬年底前完成

美國聯準會 (Fed) 周三 (2 日) 宣布，將開始出售疫情高峰期間買進的公司債和 ETF，以漸進、有秩序的方式縮減部位，盡可能降低對市場不利影響。閱讀全文...

馬士基呼籲對燃料課每噸 150 美元碳稅 運價、石油需求恐受影響

全球貨櫃海運龍頭馬士基 (Maersk) 周三 (2 日) 表示，為加速航運業節能減碳，呼籲對船運燃料徵收每噸 150 美元的碳稅，不過此舉將增加佔全球貿易 80% 產業的成本，並動搖石油市場的需求。閱讀全文...

馬斯克不爽：一堆企業囤 MCU 跟囤衛生紙沒兩樣

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 週三 (2 日) 於推特發文表示，晶片短缺對特斯拉 (TSLA-US) 供應鏈產生重大影響，馬斯克批評，不少企業下了太多超出自己需求的晶片訂單，這種行為就像民眾在新冠疫情期間囤衛生紙沒兩樣。閱讀全文...

〈台積技術論壇〉2023 年 5 奈米產能將較去年大增逾 4 倍 2 奈米廠正取得土地

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 營運組織資深副總經理秦永沛昨 (2) 日表示，2023 年 5 奈米產能與 2020 年相較，將大增逾 4 倍；而為提高 3 奈米與 2 奈米開發與生產效率，原先計畫的研發中心將改為晶圓十二廠第八期、第九期，其中第八期將於今年完成，也計劃建造 2 奈米製程晶圓廠，正進行土地取得程序。閱讀全文...

〈台積技術論壇〉力推先進封裝 辛耘、弘塑機台加速進駐竹南廠

台積電 (2330-TW) 昨 (2) 日在技術論壇上宣示，2022 年底前將有 5 座 3D Fabric 專用晶圓廠投產，代表台積電正全力衝刺先進封裝，其中竹南廠近期正全力趕工，已開始導入各式設備，濕製程設備業者弘塑 (3131-TW)、辛耘 (3583-TW) 機台陸續進駐，並進行測試，下半年將進入機台認列入帳高峰。閱讀全文...

台積電亞利桑那 12 吋廠有進展！魏哲家：已順利開工

台積電 (2330-TW) 總裁魏哲家周二 (1 日) 在北美年度技術研討會上表示，台積電斥資 120 億美元在亞利桑那州建造 12 吋晶圓廠，現階段已經開工，工程正順利進行。閱讀全文...

美光執行長：中科 A3 新廠已正式啟用

記憶體大廠美光科技 (Micron)(MU-US) 昨 (2) 日發表一系列 176 層 NAND 與 1α 奈米 DRAM 產品，同時推出業界首創適合車用領域的通用快閃記憶體儲存 UFS 3.1；執行長 Sanjay Mehrotra 表示，雖然疫情帶來變數，不過中科 A3 新廠今年仍如期完工，並已開始啟用，象徵美光持續投資台灣製造與研發的決心。閱讀全文...

黃仁勳：輝達需求相當強勁 不考慮自建晶圓廠

GPU 龍頭輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳昨 (2) 日接受媒體聯訪表示，目前市場需求相當強勁，儘管半導體供應鏈全面吃緊，但輝達仍不考慮自建晶圓廠，坦言台積電 (2330-TW) 的生意相當不容易，所以完全沒有自建的打算。閱讀全文...