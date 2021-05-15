愛爾蘭高等法院通過歐盟數據傳輸禁令 臉書營運進退兩難

愛爾蘭高等法院周五（14 日）裁定，該國數據保護委員會 (DPC) 可繼續執行數據傳輸禁令，禁止臉書 (FB-US) 將歐盟數據往美國傳輸。

DPC 去年 8 月頒布一項臨時命令，要臉書向美國轉移歐盟用戶數據的伺服器運算機制「禁止實際執行」（cannot in practice be used）。

愛爾蘭高等法院的裁判受到歐盟隱私維權人士和跨國科技公司的高度關注。消息出爐後，臉書隨即警告，DPC 的命令將會對公司業務造成「毀滅性」且「不可逆」的傷害，不過愛爾蘭高等法院同日表示，拒絕臉書尋求任何法律救濟，也駁回在訴訟過程中提出的索賠要求。

DPC 對臉書的數據傳輸禁令，是在去年歐盟最高法院 7 月廢除與美國的《隱私盾》（Privacy Shield）資料傳輸保護協議後提出，當時歐盟最高法院認為美國無法提供歐盟民眾個資隱私保障，因而決定廢除該協議。

即便愛爾蘭高等法院裁定出爐，命令也並非隨即生效，臉書到 9 月前都還有回應時間。但無論在何種情況下，DPC 都將與歐盟其他 26 個監管單位協調行動，採取必要措施。

歐盟在去年廢除與美國的《隱私盾》協議後，便與美國展開新的隱私協議談判，有望成為臉書扭轉頹勢的契機，不過談判仍需數月時間才能完成。

假如最終無法達成協議，最極端情況下，臉書面臨兩難抉擇：一是砸重金在歐洲建立大型伺服器中心，處理歐洲用戶數據，另一個是乾脆放棄歐洲市場。