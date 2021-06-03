麥當勞測試AI 芝加哥10家門市得來速靠電腦收單

麥當勞 (MCD-US) 執行長 Chris Kempczinski 週三表示，芝加哥 10 家門市的得來速訂單並非由人工受理，而是靠電腦處理。

Kempczinski 在伯恩斯坦聯盟的戰略決策會議上表示，使用語音訂餐技術的餐廳，其訂單準確率約為 85%，這些餐廳只有約莫 1/5 的訂單需要由人工完成。

過去 10 年，餐廳不斷採用更多技術來改善客戶體驗並幫助節省人力。2019 年在前任執行長 Steve Easterbrook 的領導下，麥當勞開始搶購餐廳技術，其中收購的 Apprente 公司就是利用 AI 軟體來接受得來速訂單。麥當勞沒有公布該收購協議的財務訊息。

Kempczinski 表示，這項技術可能還需要一兩年以上的時間才能實施。「從芝加哥 10 家門市要躍升至全美 1.4 萬家門市，這是個很大一步，因為有屬不清的促銷排列、菜單排列、各地口音排列、天氣等等一堆資訊要處理。」

另一項挑戰就是要做員工培訓，讓他們克制自己不能出手協助 AI。

Kempczinski 說，麥當勞一直研究自動化更高的廚房，例如其油炸鍋和烤架，但礙於成本，該技術可能未來 5 年不會推出，即使現在已經有可能成功。

「從這其中需要投資的程度、投資成本來看，我們距離損益兩平的水準還遠得很。我們必須從勞動成本的角度來看，才能讓加盟商做出良好的商業決策。」

Kempczinski 提到，由於餐廳技術發展快速，麥當勞並非一直推動創新，甚至會跟不上，但公司目前的策略是等到特別適合的機會才行動。

「如果我們進行收購，就會是短期引入內部、快速啟動、加速，接著將其轉出並找到合作夥伴，為我們擴大規模。」