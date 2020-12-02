和勤精機汽車、硬碟訂單增 11月營收創26個月來新高

精密金屬沖壓廠和勤精機 (1586-TW) 第四季訂單轉旺，今 (2) 日公告 11 月營收以 2.37 億元創 26 個月來新高，月增 12.95%，年增 13.13%，12 月訂單仍旺盛，若可順利出貨，可望改寫單月歷史新高。

和勤精機累計前 11 月營收 20.53 億元，年增 10.04％。和勤主管說，汽車零件出貨持續成長，帶動 11 月營收創 26 個月新高，旺季效應下，預期單月營收仍將持續走高。

和勤精機 11 月兩大業務營收分別為汽車零件 1.68 億元，營收占比 70.89%；硬碟機構件（VCM Plate）0.57 億元，佔比 24.19%。

隨著中國車市產銷成長，和勤精機汽車零件客戶出貨量增加，也有新產品開始量產，汽車零件營收自 9 月起，已連三個月創單月新高；硬碟零件訂單也穩定，公司出貨仍以高階雲端伺服器為主，較不受到硬碟 PC 市場縮減的影響。

和勤精機主管指出，隨著低毛利產品在年底前陸續結束出貨，以及新產品進入量產，產品組合優化，第四季營收將是今年最高一季，毛利率更可望繼續攀升。同時，汽車產業的特性是訂單延續性長，公司客戶不斷增加，出貨規模也會跟著穩定成長，和勤的客戶涵蓋中國大陸合資品牌車廠，並配合客戶開發新產品，每年都有新產品量產開始貢獻營收，為汽車零件成長的主因之一。

電動車產業發展加快，和勤也積極爭取客戶訂單，成美系電動車大廠的零件全球獨家供應商之後，美系電動車廠的營收占比持續攀升。此外，公司將研發電池殼體，供各大電動車使用，也配合其他車廠開發電動車零件，未來公司的電動車零件營收比重將進一步提高。

和勤精機 2020 年第三季稅後純益為 3873 萬元，季減 11.71%，年增 25.82 倍，單季每股純益 0.48 元；2020 年前三季稅後純益 9557 萬元，年增率 107 倍，每股純益為 1.19 元。