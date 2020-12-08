和勤精機全興廠年底進入量產 將同步成為研發中心

沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 今 (8) 日召開法說會，對兩岸擴產進度及展望提出明確規劃，台灣彰化全興廠預計今年底前完成搬遷、並進入量產，未來集團硬碟機構件將移回台灣生產，且全興廠將作為集團研發中心，開發生產電子零件、自行車精密零件、醫療零件等高階產品。

同時，和勤精機對於浙江嘉興和新廠第五車間擴產進度因疫情影響，目前預計明年第二季完成搬遷，擴產完成後，生產效率將大幅提升，將明顯提升集團營收規模及獲利能力，且兩岸擴產計畫逐步落實，公司接單能力提高，配合產品組合優化，未來 3-5 年營運可望維持雙位數成長。

和勤擁有技術與開發優勢，占公司營收近 7 成的汽車零件，產品主要應用於變速箱、門鎖、發動機、座椅、液壓、煞車系列等，主要供應中國合資品牌車廠，7 成以上產品為獨家供應。隨著汽車零件低毛利產品陸續結束出貨，拉高公司平均毛利率；此外，不斷有新產品品項量產，也可維持公司高毛利。

面對全球新能源車發展趨勢，和勤也跨入相關領域，作為美系電動車大廠的零件全球獨家供應商，隨著電動車大廠出貨量增加，今年又增加新的獨家供應品項，未來雙方合作還會持續擴大。

此外，和勤已與多家新能源車廠以及傳統車廠的新能源車款合作開發沖壓零件，持續研發電池殼體與擴大業務機會，未來可望供各大電動車使用，目前電動車零件占和勤營收比重已超過一成，未來占比將會持續拉高。

至於和勤主要的硬碟機構件，7 成以上產品為高階雲端伺服器，不受到硬碟 PC 市場縮減的影響，且雲端伺服器硬碟在 5G 時代有逆勢成長的空間；和勤來自電子零件營收規模穩定，產品組合優化下，對公司也有穩定獲利貢獻，且因具備技術競爭優勢，和勤在原有客戶基礎上，也能積極爭取新客戶訂單、其他電子零件新產品開發，明年有機會見到新訂單的貢獻。

和勤精機 2020 年前三季營收為 16.06 億元，毛利率為 22.05%，年增 9.29 個百分點，稅後純益 9557 萬元，年增 107 倍，每股純益為 1.19 元。

和勤精機隨著低毛利產品在年底前陸續結束出貨，加上新產品量產，產品組合優化，第四季營收將是今年最高一季，毛利率更可望繼續攀升。