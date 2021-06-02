〈台股盤前〉電子股接掌上攻大旗 有望收復股災跌幅

台股 6 月首個交易日延續反彈力道，電子族群回籠、成交比重也回升，指數日 K 連三紅，有望收復 5 月股災跌幅，惟美股週二漲跌互見，僅道瓊收紅，大盤將進入高檔區間盤整，類股輪動速度加快。

美股在燃料需求加溫、供給受限提振油價下，能源股勁揚，科技股表現相對疲軟，周二四大指數僅道瓊收紅，小漲 45.86 點或 0.13%；標普小跌 2.07 點作收；那指與費半分別收跌 0.09%、0.38%。

市場消息方面，台積電總裁魏哲家表示，斥資 120 億美元在亞利桑那州建造 12 吋晶圓廠，現階段已經開工，規劃中的工廠有望自 2024 年開始量產 5 奈米製程晶片，月產能約 2 萬片。

超微與台積電合作緊密，雙方合作已延伸至 5 奈米與 3D chiplet(小晶片)，其中，3D chiplet(小晶片) 技術應用，預計年底前正式量產。

台新金去年 8 月 11 日通過擬併購保德信人壽，經過近 10 個月，金管會宣布，已經同意台新金取得保德信人壽 100% 股份的申請案，不過採附條件核准，待函報金管會認可後生效。

金屬機殼大廠鴻準董事長李光曜指出，今年將配合集團「3+3」策略規劃，推展新業務主軸電動車與機器人，同時優化目前業務質量，拉升高毛利產品比重，改善合併損益表，今年以三率三升為目標。

貨攬業者台驊 4 月稅後純益 3.72 億元，年增高達 538.97%，每股純益 2.98 元，單月獲利已逼近第一季純益 3.87 億元，法人指出，由於 5-6 月運價持續高漲，台驊第二季 EPS 有望上看 9 元，繼續衝出獲利新高成績應無虞。