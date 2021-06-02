操盤手看台股：電子、航運齊漲，後續操作有個差別 要留意！

之前提到台股月均量已放大到 5000 億，市場具備同時存在多個主流族群的能力；這時分析成交比重的重要性已下降，千萬不要忙著關心電子比重能否回升？航運比重是否過熱？手上的股票卻是聞風不動，找出下一波的潛力股才是關鍵。

果然隨著時序進入 6 月，集團與法人的「半年報作帳行情」正式啟動，首個交易日 (6/1 日) 即出現電子、航運、鋼鐵齊漲，如敦泰、長榮、海光等多檔個股攻上漲停的現象。目前大盤已進入萬七之上的壓力區，若要攻擊要有利多配合，如本土疫情降溫、權值股營收亮眼等，這些因素是否成真，6 月上半月就有答案，故多方若要攻擊，必須趁著 6 月上半月進一步表態，若拖到下半月將不利多方。

展望 6 月行情，目前由於防疫，部分資訊透明度降低，5 月營收的重要性隨之提高，當中若有公布自結獲利數字的個股，市場認同度往往更高，這當中又分成傳產與電子來觀察。

傳產以貨櫃航運的萬海為例，自結今年 4 月單月 EPS 達 2.75 元，今年前 4 月 EPS 9.37 元，獲利表現亮眼；法人在業績公布後，隨即上修其全年預估獲利，並且紛紛調高目標價，推升了股價上漲，也帶動了同族群的長榮、陽明股價走強，航運族群良性比價向上。目前航運股隨著旺季到來，以及缺船、缺櫃及塞港問題未完全解決，最新一期的 SCFI 貨櫃運價指數已來到 3495.76 點，續創新高，故人氣維持不墜。

而繼貨櫃航運後，值得觀察的是近日中國監管部門為了防止原物料價格大幅波動，對大宗商品市場實施緊縮政策，造成 BDI 指數近日拉回逾 10%，但是這次散裝航運族群的股價卻未隨著 BDI 指數拉回而走弱，反而呈現高檔整理，如台航、慧洋 - KY 等後續營運也要追蹤。

至於電子以觸控與驅動整合 IC 的敦泰為例，受惠產品漲價效應，自結今年 4 月單月 EPS 達 3.34 元，今年前 4 月 EPS 7.58 元，營運表現佳，股價在獲利公布後，6/1 日股價攻上漲停，創下波段新高！只是同族群的聯詠、天鈺等股價同日卻不漲反跌，顯示電子股的股價波動似乎是相對的，即評價偏高者往下調整，評價偏低者往上調整。6 月上旬在營收公布期間要特別觀察此現象，若同族群之間的股價以高低調整為主，而非齊漲齊跌，則電子將以個股表現為主，留意績優股。

隨著歐美疫情降溫，今年蘋果 iPhone 新機拉貨可望回復到 6 月陸續展開；由於目前蘋概股位階相對偏低，後續一旦營運確認回溫，將有不願追高的買盤進駐，也可留意。對於一個操盤手而言，趨勢往往在不知不覺中誕生，所有曾出現的現象，通常到最後往往合理，只是當時知道的人不多；惟有從股價走勢出發，而非過度執著於探索上漲的原因，才有機會早人一步發現潛力股，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)



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