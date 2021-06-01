台股震盪走高邁向17200點 三大法人聯手買超43.77億元

美股因陣亡將士紀念日休市一天，台股今 (1) 日高檔震盪，聯發科、聯電等電子權值股由紅翻黑，但台積電仍強勢撐盤，加上貨櫃三雄全面亮燈漲停，航運股吸引大量買盤湧入，成交比重達 27%，帶動指數上漲 93 點，收在 17162 點，三大法人同站買方，聯手買超 43.77 億元。

台股今日成交值收斂至 4621 億元。觀察籌碼面，三大法人合計買超 43.77 億元，其中，外資持續加碼 21.67 億元；投信轉買超 7.32 億元；自營商同步買超 14.77 億元。

電子股互有漲跌，權王台積電今日一路在平盤附近整理，終場翻紅小漲收 598 元；聯發科開高走低，早盤一度攻抵 1015 元，隨著賣壓出籠，股價翻黑跌逾 1%；聯電、國巨同步震盪走低，股王矽力重摔逾 7%；不過，大立光、鴻海、日月光投控、華碩、瑞昱等仍維持上漲走勢。

海運價格屢傳漲價消息，就連保守的本土法人也上調陽明、長榮獲利財測，航海王今天早盤陷多空拉鋸，隨著買盤逐漸湧現，貨櫃三雄強勢翻紅，並全面攻上漲停板，萬海收 159.5 元，續改寫歷史新高。此外，台航、台驊投控同步亮燈漲停，航空雙雄華航及長榮航也大漲逾半根停板。

本土疫情嚴峻，疫苗需求迫在眉睫，高端疫苗在二期臨床解盲前，與政府簽訂預購合約，引發外界質疑，高端股價吞下第二根跌停，收 315.5 元；疫苗原液代工的台康早盤也遭打入跌停，但午盤傳出，鴻海與永齡基金會向食藥署遞件申請疫苗進口，股價隨即直奔漲停。

法人表示，台股整體籌碼面偏多，指數自波段低點 15159 點已回升約 2000 點，短線不排除可能出現漲多震盪，投資人可留意 5 月營收佳、第二季營運正向看待的產業或個股。