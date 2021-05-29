金融新創公司想上市 先推投資App與投資人博感情

科技金融新創公司如 Acorns、SoFi、Robinhood、Stash 等皆推出投資應用程式，讓一般投資人也能輕鬆買入股票或投資，同時也藉此測試平台用戶對其上市計畫的支持度。

Acorns 周四宣布，將透過與特殊目的收購公司 (SPAC)Pioneer Merger 借殼上市，預計在今年下半年完成，交易估值約 22 億美元。

同日，另一家以 SoFi 股票投資應用程式聞名的科技金融新創公司 Social Financ，也宣布透過與創投家 Chamath Palihapitiy 的 SPAC 合併上市。

此外羅賓漢也預計在 6 月底前進行 IPO，小額投資平台 Stash 也考慮上市。

到目前為止，從 SPAC 的表現來看，這些投資應用程式公司的用戶，對其上市計畫並沒有像對迷因股那樣熱情。

不過這些金融新創公司與 SPAC 的合併，有助提振 SPAC 的行情。近幾個月 SPAC 因達成併購後上市表現不理想，再加上 SEC 宣布要加強監管而受到影響，SPAC 逐漸乏人問津。

目前評估 SPAC 借殼上市 25 家公司表現的 De-SPAC 指數，比今年 2 月中 SPAC 熱潮的高點下降超過 30% 。

資產管理公司 Ritholtz Wealth Management 研究主管 Michael Batnick 認為，這些平台用戶不會有任何忠誠度。重點是上市首日表現要好才會吸引投資人目光，若表現不好，對投資人來說只不過是一檔不值得投資的股票。