華爾街大多頭：解封後消費狂潮 美經濟有能力應對通膨壓力

華爾街大多頭 Ed Yardeni 表示，防疫解封後的消費狂潮，可能會導致通膨急劇上升，但他認為美國經濟有能力可以應對。

Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 在接受採訪時表示：「人們將會持續消費，許多在商品和服務方面被壓抑的需求正得到滿足。」

Yardeni 也表示：「當封鎖限制逐漸解除時，我們確實看到了購物激增，而且購物會使人腦釋放多巴胺，人們會出來購物。」他認為，首先是商品，接著是服務，預計通膨上行壓力至少會持續幾個月。

不過，Yardeni 仍看好美國經濟有能力應對這一波的通膨。他表示，經濟呈 V 型復甦，實際上經濟已經回到了疫情前的實際 GDP 水準。

Yardeni 也表示，儘管價格飆升，但美國 10 年期公債殖利率仍將保持溫和。面對高於預期的通膨消息和許多非常強勁的經濟指標，殖利率在過去幾個月仍然非常穩定，他認為將會看到 2% 的公債殖利率。

Yardeni 認為，2% 的水準不應該嚇到華爾街。不過，他預測 Fed 將比投資者想像的更早開始談論縮減貨幣政策規模。因此，他預估到 2022 年底，美國 10 年期公債殖利率將為 2.5% 至 3%。目前美國 10 年期公債殖利率為 1.622%，過去兩個月下跌近 6%。

「這不完全是世界末日，因為公債殖利率只是回到疫情前的水準，實際上就是在恢復正常。」Yardeni 說道。