〈書摘〉沒人看見你的好，你要懂得自己誇：掌握勇敢自我推銷的藝術

◎合格沉默者

本書適合「合格沉默者」，這種人很想找到、感受、承認、轉換並表達自己優秀的能力、特色和成就，可惜不得其門而入。換言之，這種人就是我們當中 99.99999% 的人，在談到自己的時候就是會覺得不自在。從某種程度來說，我們都是合格沉默者。這無關乎你內向還是外向，而是你願不願意為了達成目標而談起你生活的某些部分。

如果你已經做了努力，但就是不知道如何討論並推銷自己，那你就是合格沉默者。合格沉默者的極端相反詞，是大聲自我吹噓、說的未必是實話的那種人。合格沉默者雖然有工作經驗，但不懂得如何談起；不甘於現狀，卻也不敢說出來。

你要怎麼知道你有沒有「做出努力」？就算你很難辨識這點，但我向你保證，你已經做出了許多努力。（順便告訴你，沒在努力工作但很「大聲」的那些人，從不質疑自己有沒有做出努力。）這並不表示這方面缺乏一些基本準則，例如：

• 你在和工作領域有關的議題上能提出看法。

• 你在你的領域上鑽研、工作了很多年。

• 你覺得你懂的東西比那些擁有知名度的人更多。

• 你在你的團隊或公司擔任領導職。

• 你在你的領域上（甚至不只一個領域）擁有高等學位。

• 你曾在相關的座談會上發言。

• 你在你的領域上向媒體記者提供消息。

很多人忘了自己其實有達成許多相關目標，而這經常是因為我們很容易忽略自己的成就。和其他技藝一樣，超強自誇術也是活到老學到老。你必須時常為你的成就感到驕傲，並與其他人分享。

而且，你如果不花點時間自誇，這可能會對你的職涯造成傷害。我見過一些客戶、朋友和熟人，他們因為不懂得勇於表現而錯過了大生意；我見過一些新人錯過了能打出知名度的演說機會，就因為他們太過緊張；也見過一些團體錯過在電視上曝光的機會，就因為他們覺得自己沒資格，或是覺得在鏡頭前很不自在。這讓我生氣，我雖然氣當事人做出那種選擇，但也氣這個社會的風氣就是讓人更傾向逃避而非站出來（這讓我更想努力改變這種風氣）。

這些優秀的人很多時候都在努力改善自己的組織，但諷刺的是，他們沒投資在個人品牌和溝通策略上，而且這常常發生在專精於溝通領域的人們身上，就算這聽來違反直覺。這種人願意拚命為客戶打響知名度，但在推銷自己時卻覺得害怕又陌生。

身為合格沉默者其實是好事。這不是弱點，而是力量。我們需要你。你其實是社會的支柱和力量，我們只是需要聽見你出聲。你是多數人，不是少數族群。絕不是只有你在談起自己時會覺得羞愧。畢竟，我就是靠幫助人們自誇自己的工作成果來賺錢。如果人人都擅長自誇，那我就沒工作了。

◎誰是合格沉默者？

如果你有以下特徵，就可能是合格沉默者……

【你很難跟旁人提到你的成就。】

有這種感受的人，絕對不是只有你。我每天都在指導人們如何跨越這個障礙。我們在這方面或多或少都會覺得棘手，畢竟不是每個人都擅長超強自誇術，但我們總是能進步。

【看到別人在自我推銷時，你會覺得反感。】

看到某人自信地侃侃而談，你會不會渾身起雞皮疙瘩？有時候這是因為你不習慣看到這一幕，也可能是因為，這會讓你自問該怎樣推銷自己。

【你的工作領域跟數字、數據、科技或科學有關，這類工作永遠有標準答案。】

我經常在研發、科學和科技相關領域看到這種事，尤其是數學、化學、健康開發產業、醫學、工程、生物，以及數據科學。在這些行業裡，所有工作成果都能被量化，也都有標準答案。

【如果要你上臺演講，你會很想吐。】

我每次演講時（我每個月都會演講很多次），都認定自己會在一開始的三十秒內昏倒。當然，我從沒昏倒過。對公眾演說的恐懼真的很常見，只是別讓這種恐懼阻撓你達成目標。

【你很樂意討論你的朋友有多棒，但談到你自己的時候，就變得沉默不語。】

我們很多人都是這樣，很願意討論朋友和客戶，說我們多麼喜歡他們、他們幫了我們多少，但反而很不願意稱讚自己。你其實懂得宣傳，也天天都在幫別人宣傳，但在自我推銷這方面，你就是不知所措。

【你不敢在課堂上舉手，就算你知道正確答案。】

不管是在教室還是大型會議室，很多人都缺乏「舉手說出答案」所需的低調自信，但我還是想幫助你做到這點。

【你期望你的工作成果能產生自我推銷的效果。】

這種想法很常見，而且影響我們每個人。然而，你的工作成果其實沒辦法自我推銷。沒人瞭解你做了什麼，或是你投入多少心血。你如果不跟人們分享你的工作成果，也不會有人幫你說出來。如果你的工作具有高度技術性或難以用言語說明，那你必須學會清楚地向人們描述，好讓他們明白你的成就。

【你不願邀你應得的功勞。】

如果你是跟團隊一起工作或處於較低階的職位，你的名字並非看板人物，這個問題就比較可能發生在你身上。邀功需要維持微妙的平衡，因為你不僅要讓人們注意到你的貢獻，也得讓你的團隊和你老闆超有面子。

◎你必須為自己而戰

著有《時尚人生》的「時尚教母」、紐約時裝週創始人、顧問暨主持人弗恩 ‧ 馬里斯（Fern Mallis），曾對此做過完美注解：「吹響你自己的號角，因為你不一定總是能找到別人幫你吹響。」除非你說出來，否則不會有人知道你的工作成果。如果你沒辦法宣揚自己的工作成果，其他人也沒辦法幫你。

超強自誇術將帶領你找到並提高你的嗓門，會讓你發現目前的環境為何讓你無法自我推銷，並為你提供指引，讓你透過我這十年來研發的策略和練習來自我推銷。本書中所有的策略都經過大量實測，包括我自己和我共事的人們。記住：

• 你其實早已做好準備，就算你並不覺得。

• 在談話中談到你的名字、推銷你自己，這點至關重要。

• 你配得上你的成就。

• 你的成就值得被拿出來討論。

• 你能得到想要的工作、能升職、能賺到更多錢、能對自己的工作有更好的感受，而且能感覺被看見。

超強自誇術會為你帶來這一切。

我希望你大聲點，對你的成就感到驕傲，但我也希望你懂得運用策略。你需要制訂計畫來推銷你自己，也需要明白「超強自誇」究竟是什麼意思。

◎超強自誇是什麼意思？

「超強自誇術」是……

【利用事實來讓自己發光，說出你做過的工作的相關事實。】

我對每個願意聆聽的人都這麼說：如果你完成了某個工作，那你的自誇只是把相關事實分享出來，而且實話實說至關重要。現在這個時代，「事實」和「假新聞」之間的界線模糊不清。你必須澄清是非，並讓旁人明白認清事實的重要性。我希望你能散發自豪的光輝。不管你有什麼成就，都值得你自誇。

【對自己和你的發言充滿自信：別因為焦慮或在意別人的眼光而自我設限。】

超強自誇術能讓你在「你能拿出什麼貢獻」和「分享你的價值」方面建立自信。你的發言是有價值的，尤其對你自己、你的雇主、你的朋友，還有你的未來而言。透過這個過程，你將不再在意別人的眼光，而成為更堅強的人。

【說話大聲點：不只是關鍵時刻，你的發言能幫助旁人，讓大家都有發言權。】

超強自誇術不只是為了幫助你自己。你如果能自信地分享工作成果，就能鼓勵其他原本害怕開口的人開口。你的職責之一，也是思索你能如何展現其他人的聲音，他們也付出了努力，值得獲得肯定。我們沒辦法靠自己完成一切，而幫助他人能讓我們感到滿足，也能真正地幫到別人。

【無論在網路上還是現實生活中，都要練習發言：知道自己想說什麼、怎麼說，而且目的是什麼。】

你的目的就是自誇，而這需要大量的練習。值得擁有的任何東西，都需要時間、努力和訓練。你會學習如何運用這條肌肉，但你必須先多練練。不管你的面前是鏡子、朋友還是同事，關鍵是明白你想說什麼，而且怎麼說。

【把自誇說得簡短又明確：使用具體又易記的詞彙來描述自己和你的成就。】

說得具體是關鍵，能讓人們記住你的訊息而且瞭解你。說得有創意，而且樂在其中，就能讓人們對你印象深刻。你不僅會變得有自信，也不會再覺得自己像個四肢僵硬、只會照本宣科的機器人。這樣有什麼意思？你可以做自己而且樂在其中。

【知道自己是誰，你希望別人如何看待你。】

大多數人不會刻意選擇自己想要如何被看待的角度。我的工作之一，是鼓勵人們做出跟大局有關的選擇。如此一來，我們就需要後退一步，想想自己在工作場合中想當什麼樣的人。這並不容易，事實上，這可能會很嚇人。想讓自己與眾不同，你就必須弄清楚你希望自己因為哪些特色而聞名、在進入某個場合時想喚起什麼樣的印象。大多數人真的不會花時間考慮這些。

【弄清楚為何自誇：你希望自誇能發揮什麼效果，而且明白達成這些目標會對你和你的職涯有什麼影響。】

設定了目標，你就會更努力工作，更深思熟慮，不管你是想討論某個計畫案、取得演講機會，還是在網路上分享工作成果。不管那個目標多麼渺小（例如在會議上舉手發言，或跟某個朋友分享你寫的文章），這都是勝利。你該把這個成果記錄下來，並為此慶祝。超強自誇術的用意之一，就是自我慶祝，並明白你付出了多少努力。

【懷著明確的意圖和感恩的心，明確地請求別人給你表現的機會：帶著善意，藉著幫助別人來幫助自己，並在過程中引導對方。】

基本上，人們會想幫助你獲得成果，但你必須跟他們說清楚，在何時何地、用什麼方式幫助你，否則他們會不確定該怎麼做，只能憑藉自己對「助人」的瞭解來行事。請定義「對你的幫助」，並向旁人提出請求。雖然求助會讓我們覺得軟弱，但也會讓旁人明白求助不僅重要，也值得欽佩，而且務實。

來源：方智出版