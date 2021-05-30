3家公股行庫法說將登場 關注疫情、紓困兩大重點

包括第一金 (2892-TW)、台企銀 (2834-TW) 與彰銀 (2801-TW) 本周將陸續舉行法人說明會，除揭露第 1 季財務數據外，預期包括本土疫情與紓困對金融業營運影響，將成法人關注重點。

法人指出，這波國內疫情來的又快又急，部分產業才剛擺脫去年疫情衝擊，重回復甦管道，但在中央三級警戒一聲令下，部分產業因應防疫被迫暫停營業，對銀行來說，恐將面臨呆帳增加、利息、手續費收入減少的困境，對獲利展望來說，無疑是一記重拳。

國內疫情持續蔓延，全國防疫三級警戒衝擊內需產業，勢必衝擊我今年 GDP 成長率表現，而與景氣高度連動的金融業恐怕也無法倖免，加上因應疫情衝擊，國內多數產業亟須資金紓困，肩負政策使命的公股行庫，對於紓困的因應辦法也將成法說聚焦重點。

第一金即將在 31 日舉行線上法說，向來積極拓展海外據點的第一金，有望受惠於歐美逐漸解封政策，推升海外獲利比重回升；但在國內疫情爆發後，可能削弱銀行整體放款動能，對於淨利差影響將成法說會關注重點之一。

台企銀同樣選在 31 日舉行線上法說，台企銀去年受疫情衝擊，全年稅前盈餘縮水剩下 53.8 億元，較前年大減 3 成，面對國內疫情對經濟成長的衝擊，台企銀要如何突破困境，備受關注

彰銀將在 6 月 2 日舉行線上法說，去年積極開發聯貸案源的彰銀，今年在疫情衝擊下，要如何維繫來自企業金融的獲利動能，挹注淨利息與手續費收益，以及對於金融操作的策略調整，也將成法說關注重點。