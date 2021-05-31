對部屬暴怒後，該怎麼辦？

EMBA 雜誌編輯部 / 文

你曾經因為員工態度不佳、做事不得要領，而對他大發雷霆，事後卻感到後悔嗎？

管理顧問格林（Alison Green）在公司雜誌（Inc.）上，回應讀者問題時指出，就算員工出言挑釁，主管也永遠不該破口大罵。因為這對被罵的人來說十分丟臉，也會讓所有目擊者心生恐懼，從而損害主管的威信以及名聲，甚至會破壞團隊的向心力。

格林指出，破口大罵通常代表一個人不知道能用什麼方法，才能讓工作快速完成、確保錯誤不會一再發生。事實上，如果一個人清楚了解自己的權力，通常就能夠比較冷靜，因為他知道要怎麼做，才能讓事情如他所願。

她建議，在與員工進行工作相關的談話時，主管應該要清楚表明自己的想法，如果談話沒有用，你還有其他方法。例如，你可以要求他重新做過，或是在做每項工作時先讓你確認，以讓你更早介入處理。

又或者，你也可以把表現不佳的員工從專案中抽離，要求他與你或者其他人共事，想辦法提升他的能力。最後，如果所有辦法都沒用，你也可以直接將他調離該職位。

如果員工表現不好的狀況已經持續一陣子，你給他的建議他都沒有聽進去，他對你的態度甚至十分無理，你就應該思考，是否要讓他離開公司，而不是對他大發脾氣。

如果你還沒準備要辭退他，不妨直接告訴他，你對他的工作態度不滿意，告訴他應該要尊重所有同事，否則只會讓他的名譽受損，讓其他人不想與他共事。

如果你對他的工作成果不滿，你可以這麼問他：「我們已經討論過這件事好幾次了，但這還是一直發生，怎麼了嗎？」、「我必須先說清楚，為了讓工作順利進行，我要看到你嚴肅看待這些建議，把事情做好。」如果情況依然持續，你就要把事情的嚴重性告訴他，例如，如果他沒在一定時間內改善，他就必須走人。

那麼，萬一你已經對他大動肝火，該怎麼做？格林的建議是，可以直接向他道歉，告訴他：「很抱歉剛剛對你大吼，我一時失去了理智，是我的錯。沒有人應該在工作時被這樣對待，我不該這樣罵你，抱歉。」

如果你已經道歉了，想要進一步向員工討論這件事，你可以這麼說：「我一直在想我們前幾天的談話內容，以及我失去理智的事，我很後悔這樣做，也很抱歉。我只是很失望，在和你談話那麼多次後，還是沒有看見你的改變。我想和你談談，接下來應該要怎麼做，讓你知道，如果你沒做好你的工作代表著什麼，會造成哪些影響，這樣我們才能有相同目標，一起前進。」

下次在對員工發怒前，不要忘了先想想自己能運用什麼方式來處理問題，一旦你將所有處理方式都想過一輪，清楚自己有權力對他做出的處分後，就不會那麼容易發怒，也可以更順利地解決事情。

出處：EMBA 雜誌 418 期「學會如何學習 」

https://www.emba.com.tw/

來源：《EMBA 雜誌》418 期

更多精彩內容請至《EMBA 雜誌》