【Wen姐筆記】台股5月大怒神變V轉？多頭劍指17000？

台股重返多方疆域後，三大法人與融資同步繼續北上，儘管官股行庫出現波段以來單日最大調節 57 億元，但加權指數仍然奮力往上，以 16870.86 點作收，成交值略縮至 4976 億元。台股 5 月大玩大怒神，單月震盪幅度達 2387 點，創下史上紀錄，台股大怒神想要變成 V 轉? 多頭劍指 17000 點? 需留意電子傳產與金融最好同步北上，此一關鍵位置不宜出現爆量出貨! 16853 為挑戰 17000 點門票! 關鍵點位為 16777、16888 與 16944 點。

多方如果要續往 17000 點挺進，16747 至 16777 點必須轉為多方補給區，多頭才有企圖劍指 17000 點! 16800 點北端哨站為 16823，如能進入 16853 點，16900 兩端哨站為 16888 與 16919 點，闖過 16944 點則進入 17000 點射門區! 17000 點兩端哨站為 16988 與 17023 點。如果多方氣盛，還有機會往 17053 與 17100 點挺進，17100 點兩端哨站為 17082 點與 17114 點!

但如 16747 點未能站穩，需留意拉高有大咖落跑，恐回測 16700 點，兩端哨站為 16688 與 16722 點。16666 與 16600 點城池為觀察多方能否續航的強弱指標，16600 點兩端哨站為 16588 與 16633 點。如棄守需提防本波強勁攻勢熄火。16555 與 16500 點則是國家隊護盤企圖的觀察位置，16500 點兩端哨站為

16486 與 16520 點。

多方要挑戰 17000 點，電子金融傳產最好同步有所表現，但如明顯有一咖轉弱，需提防大咖調節落跑! 而在此一關鍵位置，投資人更須留意的是，藉由拉拉抬指數掩護，中小型股遭到調節! 指數往 17000 點關卡挺進之際，得密切留意量價關係，不宜出現爆量收黑或爆量長上影線等出貨 K 棒! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)