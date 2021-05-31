〈台股盤前〉利空鈍化 指數底部支撐漸成形 大盤可望盤堅

儘管國內本土疫情持擴擴散，台股利空逐步鈍化，上周單周反彈 568.8 點，收在 16870.86 點，周線寫下連二紅。國際股市近期表現穩健，加上本土資金持續前進股市，在傳產續強、電子回魂下，指數底部支撐漸成形，市場信心有機會持續增溫，推升指數向上攻堅。

台股從 5 月 17 日低檔 15159 點至上周五收盤 16870 點，波段反彈已大漲 1700 多點，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，5 月 17 日的多重利空測試，以及近日的反覆消化利空消息，底部支撐逐漸形成；現階段儘管利多利空消息雜陳，但由於許多雜音正逐漸被消化，加上交投仍熱絡，機會面仍大於風險，台股展望正向。

日盛精選五虎基金經理人陳思銘也表示，台股上周繼續收復季線、月線等短中期均線，大盤明顯跟隨美股回升而持續震盪走高，市場已逐漸對疫情的利空鈍化後，台股逐步回歸基本面。此外，由於歐美景氣復甦確立，加上 FED 重申寬鬆立場，市場資金對風險性資產偏好再度提升，有利台股表現。

今天盤面觀察重點，蘋果近期悄悄公告 2020 年 200 大供應商名單，其中 6 家台廠入列，顯示供應蘋果比重拉升，成為最大贏家，包含散熱廠雙鴻、連接器廠嘉澤、機構件廠康控 - KY、觸控模組廠 GIS-KY、導光板廠茂林 - KY、以及頻率元件廠晶技，其中康控由間接供應商變成直接供應，晶技則再度重返名單中。

搶攻電動車商機，國內科技、傳產兩大龍頭集團鴻海與台塑密謀合作。鴻海董事長劉揚偉日前帶隊拜會台塑集團，與台塑企業管理中心常委王文潮等主管會晤，主要希望借重台塑集團相關能量，補足鴻海集團發展電動車事業最關鍵的拼圖，獲得善意回應，今天可觀察兩檔個股表現。

整體來說，大盤 5 月至今月 K 線留 1711 點超長下影線，但短線將進入萬七以上套牢區，預期大盤將呈現高檔震盪，從資金面的角度來看，在美元走軟，資金回流的效應下，近期表現強勁，台股中長多格局不變，仍有望在資金行情及基本面良好之下，以時間換取空間向上盤堅。