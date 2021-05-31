夏月電價明起跑 平均每戶每月電費將增加約506元

因應夏季用電攀高、鼓勵節電，台電今 (31) 日表示，將從明 (1) 日起實施夏季電價，根據過往經驗，每戶夏月用電平均將較非夏月用電增加約 49%，在用電增加、實施夏季電價下，平均每戶每月電費將增加約 506 元，但用電在 120 度以下用戶將不受夏季電價影響，估約有 372 萬戶受惠。

台電表示，去年每戶平均每月用電量約為 339 度，夏月、非夏月期間平均每月用電量則分別為 434 度、291 度，相比之下增加 49%、約 143 度用電，平均電費增加約 506 元，其中 75% 來自用電增加、剩餘 25% 則受夏月電價影響。

台電進一步指出，每個月用電 120 度以下用戶將不受夏月電價影響，據統計，全國共有約 372 萬戶每月平均用電在 120 度以下；每月用電量落在 121-330 度用戶則有超過 500 萬戶，夏月電價期間每度受影響幅度為 0.28 元；每月用電超過 1000 度用戶則占整體用戶約 2.6%。

台電表示，台灣能源有超過 98% 來自進口，能源資源寶貴，因此自 1989 年來，每年 6-9 月仿效美國、日本、英等電業，推動夏月電價制度引導節電，同時也推出節電獎勵登錄活動，累計今年前 4 月共省下約 3.8 億度電，也發出逾 3.6 億元節電獎金。

另一方面，在極端氣候、國內經濟快速發展，上周五 (28 日) 全台尖峰用電攀上 3840 萬瓩紀錄，再度刷新歷史用電新高，台電也呼籲全民共同節電。