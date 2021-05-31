紓困條例立院三讀通過 預算總額上限提高至8400億元

立法院會今 (31) 日三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正案，提高紓困振興特別預算上限至 8400 億元，今日三讀後，第一波紓困資金 6 月 4 日即可開始發放。

此次特別條例期限延長至 2022 年 6 月 3 日；紓困補助對象包括弱勢族群、自營作業者、農漁民生活補貼、遊覽車、計程車駕駛補貼等；其次為加強對產業支持措施，立即寬列相關營運資金及薪資補貼，以協助因三級警戒關閉的休閒娛樂業、觀展觀賽業、教育學習業等；第三則是加碼對產業的紓困貸款。

無一定雇主的勞工或自營工作者，包括小攤商，將發放每月 1 萬元現金補助，為期 3 個月共 3 萬元；導遊、領隊及國旅領團人員、計程車、遊覽車司機也同樣發放每人每月 1 萬元現金補助，共 3 個月 3 萬元；基層弱勢農漁民發放每人 1 萬元的補助；無相關社會保險者急難紓困發放 1 到 3 萬元。

此波疫情影響產業主要集中在內需型的消費服務業，相關薪資補貼會從寬、從優認定，企業對員工部分，給予 40％薪資補貼，以 2 萬元為上限，將盡快撥放。

紓困貸款項目，延續去年的勞工紓困貸款，每人最高 10 萬元，政府信用保證專款，利息補貼；企業方面，央行中小企業貸款加碼 1000 億元等項目，預計中小企業、藝文、教育、醫療等受惠。

在「孩童家庭防疫補貼」部分，新增國小以下孩童與高中以下特教生的家庭，每位孩童發放最高 1 萬元補貼，預計 6 月 15 日停課期結束後才發放，估 250 萬人受惠，包括三級疫情管制期結束前出生的新生兒，都可領取這筆補貼。

