看好經濟復甦 相關ETF一年內規模大增3000%

隨著全球新冠肺炎疫苗接種持續，經濟復甦有望，投資人也因此看好經濟復甦相關類股。有數據顯示，有大量的資金在近期湧入相關概念 ETF，資產規模因此在一年之內大增 3000%。

景順投信 (Invesco)ET 和指數策略主管 John Hoffman 表示，截至週四 (13 日) Invesco Dynamic 休閒娛樂業 ETF(PEJ-US) 的規模已超過 15 億美元，遠高於去年同期的約 5,000 萬美元，以及 2020 年初的 7 億美元。

在過去的 12 個月中，PEJ 的股價已經上漲將近 71%，從 2005 年成立以來，則該股已上漲 190% 以上。

PEJ 的前五名持股包含北美最大食品企業 Sysco、線上旅遊公司 Booking Holdings、美式墨西哥連鎖速食店 Chipotle、遊樂園巨頭迪士尼和房屋出租平台 Airbnb。

Hoffman 指出，在疫情期間，相關類股遭受嚴重衝擊，但是這些專注於休閒和娛樂的公司有望從經濟重啟中受益，客戶持續在投資組合中增加相關投資。

紐約證交所 (NYSE) 交易所交易產品 (ETP) 主管 Douglas Yones 在接受採訪中表示，休閒娛樂的預期回升，可能會推動市場進一步走高。

美國 Richmond Fed 總裁 Thomas Barkin 先前曾表示，如今疫苗正在推出，確診病例數和住院率也都正在持續下降，儲蓄和財政刺激措施，也都將有助於消費者壓抑的需求提供資金。

他認為，美國經濟已經從疫情導致的衰退中，接近完全復甦，並表示，隨著疫情危機的緩解，美國官員應關注於如何讓疫情期間失去工作的員工重返工作，同時加強兒童照護、老年護理和安全地重啟學校。。