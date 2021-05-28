〈美股盤前要聞〉美國將公布4月核心PCE物價指數 美股期貨走升

美國上周初領失業金人數再創去年疫情爆發以來最低。美國總統拜登 (Joe Biden) 將提出一項規模達 6 兆美元的預算案。美國今日將公布 4 月核心 PCE 物價指數。美股期貨週五 (28 日) 上升，道瓊期貨漲 0.50%，標普 500 期貨漲 0.38%，那斯達克 100 期貨漲 0.33%。

1. 葉倫：目前通膨為暫時現象 預估將持續至年底

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周四 (27 日) 表示，目前的高通膨將延續至年底，這較其他政府官員預估的更長久，同時否認拜登的長期基建計畫會拉高通膨。

葉倫在眾議院撥款小組委員會聽證會上表示：「我目前認為近期的通膨是暫時現象，不是一般正常現象，預計這波通膨將持續好幾月直到今年年底為止，這將推升年度通膨率。」

儘管政府官員曾暗示通膨可能會持續到年底，但多數發言都較為謹慎。白宮經濟顧問委員會 (CEA) 主席勞史 (Cecilia Rouse) 表示，供需失衡引發的通膨將在未來幾個月內紓解，而白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 也說，拜登推出的刺激政策對通膨的影響是暫時的。

2. Salesforce 首季淨利增逾三倍

Salesforce(CRM-US) 周四（27 日）盤後公布 2022 會計年度第一季財報，繳出單季營收成長 23%、淨利猛增 374% 的亮眼成績，並看好軟體需求上修全年財測。

Salesforce 第一季淨利大幅攀升到 4.69 億美元，是去年同期 9900 萬美元的四倍以上，營收上揚 23% 至 59.6 億美元，雙雙優於市場預期。

Salesforce 執行長 Marc Benioff 聲明表示，公司正迎來有史以來最佳表現，並對自家 Customer 360 平台技術相當有信心，認為能幫助客戶加速擺脫新冠疫情的影響。

3. PC 熱賣 戴爾、惠普財報財測優 警告晶片短缺恐影響營收動能

PC 大廠惠普 (HP) 與戴爾 (Dell) 周四 (27 日) 公布的財報皆優於華爾街預期，顯示儘管疫情趨緩、許多國家逐漸解封，PC 買氣依然強勁。不過，兩家公司也警告，晶片短缺問題將影響產品供給並牽動營收。

戴爾 2022 會計年度第一季 (截至 4/30) 營收年增 12% 至 245 億美元，優於華爾街預期的 233 億美元，Non-GAAP 調整後 EPS 為 2.13 美元，超出華爾街預期的 1.6 美元。

戴爾高層預估供應短缺將持續到明年，財務長 Tom Sweet 表示，記憶體和面板等零件採購成本提高，將對本季的營業利益造成「中至低個位數」的衝擊，並影響營收。Sweet 預測，第二季的營收通常會較上季成長約 6%，不過今年成長幅度將較小。

4. 女股神：馬斯克讓加密貨幣崩盤 也是長期多頭關鍵

方舟投資 (ARK Invest) 創辦人、人稱女股神的伍德 (Cathie Wood) 周四 (27 日) 表示，近期加密貨幣價格暴跌的罪魁禍首是馬斯克 (Elon Musk) 和環境、社會與企業治理 (ESG) 因素所致。

伍德表示：「許多機構投資人開始暫停購買，主因於加密貨幣與 ESG 有關，不過馬斯克發文認為比特幣挖礦存在環境問題，因而將此因素放大了。」

不過，伍德預估，長期而言馬斯克將成為比特幣的多頭力量，由於馬斯克提倡加強對話與分析，因此他很有可能幫助加密貨幣減少挖礦的碳足跡。

5. 車用晶片短缺浮現好轉跡象 通用汽車宣布下周起重啟 5 工廠

通用汽車 (GM-US) 周四 (27 日) 表示，因全球半導體晶片短缺而停產的美國、墨西哥和加拿大等地組裝廠，將從下周起將重新開始營運。

該公司表示，墨西哥生產雪佛蘭 Equinox、GMC Terrain 和雪佛蘭 Blazer 的兩個工廠將於 5 月 31 日復產。此外，南韓的富平組裝廠也將於同日全部恢復生產，該廠主要生產雪佛蘭 Trailblazer 和 Buick Encore GX。昌原組裝廠也將恢復為兩班制。

生產 Equinox 的加拿大 CAMI 組裝廠計劃在 6 月 14 日恢復生產，並於 7 月 2 日營運。美國蘭辛大河廠則將在 6 月 21 日開始生產雪佛蘭 Camaro，比預定時程提早。

通用汽車表示：「供應鏈持續與我們密切合作，以減輕半導體形勢的短期影響，並將晶片用在最需要的地方。」