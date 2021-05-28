〈國內疫情升溫〉南電證實1休假員工確診 全面消毒並匡列接觸人員

隨著台灣疫情近日顯著升溫，不少大廠員工陸續傳出感染案例，IC 載板大廠南電 (8046-TW) 今 (28) 日證實，有一名休假中員工確診新冠肺炎(COVID-19)，目前已在第一時間，進行作業區全面消毒，並匡列密切接觸人員，防止疫情擴散。

南電表示，該員工已依相關單位指示進行隔離及後續處置，將持續關切並提供相關諮詢與協助，同時也追溯該員休假前在工作區域的接觸史，在第一時間進行作業區全面消毒，並匡列密切接觸人員，依相關單位指示，進行居家隔離及安排採檢。

南電強調，公司以防疫安全及保護員工健康為首要考量，除嚴格遵守政府防疫相關規定外，自 5 月 15 日起加強防疫措施，包括一律謝絕訪客來訪及員工出訪、採用視訊進行會議減少人員群聚、0 關懷員工健康情形、每日定時量測體溫 2 次並記錄，以及密切關注疫情變化及政策進行調整。

南電指出，此事件不影響公司營運及生產，相關細節以政府公開資訊為主，後續處理遵從中央疫情指揮中心指示。

南電第一季受惠 ABF、BT 載板需求強勁，加上導入自動化生產效益顯現，首季毛利率衝上 20.27%，提前衝上 20%，較外資預估時間早了一季，稅後純益更達 15.85 億元，季增 19.8%，年增 229%，每股稅後純益 2.45 元，改寫 12 年半新高。