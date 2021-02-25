南電去年獲利激增10倍 每股純益5.67元 擬配息3.4元

IC 載板廠南電 (8046-TW) 今 (25) 日公布去年財報，第四季稅後純益 13.23 億元，季增 26.85%，年增 373%，每股稅後純益 2.05 元，全年稅後純益 36.66 億元，年增 1090%，每股稅後純益 5.67 元；受惠 ABF 供不應求，以及漲價效應，南電獲利爆棚，全年獲利較去年激增 10 倍，更創 12 年來新高。

南電董事會今日也通過去年盈餘分配，預計每股擬配發 3.4 元現金股利，以今日收盤價 306 元計算，殖利率 1.11%。

南電去年第四季營收 109.86 億元，季增 4.57%，毛利率 17.19%，季增 1.04 個百分點，年增 7.21 個百分點，營益率 13.17%，季增 1 個百分點，年增 7.87 個百分點，稅後純益 13.23 億元，季增 26.85%，年增 373%，每股稅後純益 2.05 元。

南電去年營收 385.13 億元，年增 23.86%，毛利率 14.94%，年增 9.71 個百分點，營益率 10.67%，年增 10.44 個百分點，稅後純益 36.66 億元，年增 1090%，每股稅後純益 5.67 元。

展望後市，外資看好，ABF 載板短缺趨勢不變，價格將持續上漲，預計今明兩年價格漲幅分別達 15%、10%，南電擁多元客戶，是所有供應商中最具優勢的業者，更將南電納入亞太區優先買進清單，預計南電 2021 年每股純益為 11 元，2022、2023 年約達 18.76 與 26.59 元。