【富蘭克林】航運鋼鐵走強，大盤整理向上

受到疫苗可望加速引進帶動投資信心回升，台股大盤開高走高，週五終場漲 269.25 點或 + 1.62%，收 16,870.86 點 (證交所，截 5/28 收盤)，成交量 4,939.32 億 (台幣)，周線收紅。富蘭克林華美投信認為，由於疫苗可望加速引進，短線台股持續向上整理格局，接下來仍應觀察疫情變化，建議投資人買低不買高，留意分散風險，逢低選擇大型績優股介入。

因疫苗等利多消息推動盤勢表現，除了政府公布莫德納疫苗第一批 15 萬劑可望於 28 日凌晨於盧森堡運上飛機，預計台灣時間 28 日下午 3 點抵台外，日本也對外宣稱願意提供台灣 AZ 疫苗，另外，第二批 AZ 疫苗累計 200 萬劑預計於 6 月進入台灣，提振投資信心，短線支撐台股表現。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸表示，今日台股主要由傳產類航運、鋼鐵等領漲，除了航運、鋼鐵 (跌深反彈)、玻陶等類股收紅外，電子、電機類股也表現上漲，帶動大盤持續向上收高；由於利多加持，法人買盤進駐，拉抬權值大型股，指數在季線 14,980 與月線 16,475 點上有撐，短線對台股看法仍維持區間整理向上，留意後續疫情變化。

富蘭克林第一富基金經理人周書玄認為，疫情對於內需產業影響會較大，但若是對於出口業者，則要看生產基地是否扎根台灣，短線上疫情影響，居家上班與遠距辦公，可能會影響部分產業，而第二季國內消失的消費需求，第三季可能較難以補回，不過，一旦疫情控制下來，沒有繼續惡化，則投資信心隨疫苗加速施打後，消費市場可望逐漸回溫。

而投資建議方面，郭修伸表示，我們仍以電子股為主，搭配傳產類為輔，留意波動風險，可適度分散布局。電子產業看好: 半導體、晶圓代工、ABF 載版、電子零組件等，傳產類股則看好: 鋼鐵、航運、戶外休閒 (運動器材) 等類股，另外由於美國經濟表現仍如預期強勁，對通膨的擔憂則會帶動如保險業、金控等大型金融股，也具有表現機會，可分批布局。

總結以上，富蘭克林華美投信建議，短線操作應分散風險與投資產業，均衡布局電子與傳產類股，由於目前電子股成交比重僅 42%(動能尚嫌不足)，若要推升大盤再繼續挑戰前波高點，需觀察電子股第三季財報表現，這段期間國內市場因疫情有起伏，應多留意風險，若投資人無法擇機選股，則建議不妨持續利用台股基金做定期 (不) 定額，中長期布局。

《本文不代表對任一個股的買賣建議》

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