疫情反覆外 這頂烏雲正在逼近

儘管新冠肺炎疫苗已經成功問世，但受到分配不均影響，多個新興市場國家都看到疫情反覆升溫，並對股市帶來衝擊。而除了仍在蔓延的疫情外，聯準會縮減量化寬鬆政策這頂烏雲正悄悄逼近，「鉅亨買基金」建議透過增加投資組合的分散程度，來降低未來可能升高的波動風險。

1. 避免負利率，聯準會有減少購債壓力

資料來源：FRED，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/5/25。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

透過大規模的資產購買計畫，美國聯準會持有的公債金額高達 5 兆美元，等同於 23% 的美國公債都掌握在聯準會的手上。聯準會透過購買公債與 MBS，釋放出大量資金到金融業手中。金融業者一邊拿著大量不知往哪放的資金，另一邊又缺乏夠多的擔保品，只好透過附賣回交易來解決問題（買入美國公債，與聯準會約定承作天期、利率及金額，到期時收回本金並獲取利息收入）。美國隔夜附賣回交易金額從年初的 71 億美元，大幅增加至目前的 4,502 億美元，美國聯邦基金有效利率也緩緩降至 0.06%，接近基準利率走廊下限的 0%。

2. 縮減購債有衝擊，但影響沒想像中可怕

從目前聯邦基金有效利率逼近利率走廊下限及隔夜附賣回交易金額大增來看，金融機構並不缺錢，縮減購債規模有討論空間。暫不行動的聯準會應該是想確認兩件事，一件是拜登政府的財政刺激政策到底會不會過？規模又有多大？會否影響到金融市場的資金需求？另一件是隨著群體免疫逼近，美國需求與投資將如何變化。如果一切順利，美國最快將於今年第四季到明年第一季間縮減購債規模。

從前次經驗來看，當時聯準會主席柏南克先是 2013 年 5 月 22 日於國會作證時，暗示可能縮減購債規模；7 月 19 日的利率決策會議會記者會上，再次表示將視經濟數據變化來減少購債規模；同年 12 月正式開始縮減購債金額。而從柏南克第一次向市場傳遞縮減購債的消息後，1 個月內各類資產普遍下跌，但 6 個月後大部分資產都開始收復跌勢，12 個月後全部回到上漲趨勢中。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 世界、標普 500、MSCI 新興市場、美銀美林美國公債、美銀美林全球投資級公司債券、美銀美林全球高收益債券與美銀美林新興市場債券指數，資料期間: 2013/5/22 至圖表所示各區間。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 還是害怕股市下跌，納入債券分散風險

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，股市採 MSCI 世界指數、債券採美銀美林美國公債指數，資料期間: 1977/12-2021/5。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

以前次縮減購債的經驗來看，聯準會主席鮑威爾可能於 7 月左右開始溝通縮減購債的想法，各類資產價格波動程度也將因此加劇。對於能忍受短期波動與接受長期投資的人，不需要因為短期下跌而擔憂，只需抱牢投資組合即可。但若是不喜歡波動的人，可透過股債分散配置來降低波動度。以股六債四的投資組合為例，滾動三年平均年化報酬率比全部都持有股票少了 8%（10% 降至 9.2%），但波動度卻大幅降低 35%（10.3% 降至 6.7%），只需犧牲些許獲利，就可大幅降低整個投資組合的波動程度。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

景氣週期剛開始，別賣出核心基金

如果聯準會真的開始討論縮減購債規模，也代表美國經濟狀況好到不需要過多額外貨幣政策支持。就算短期可能有波動，也不該賣出全球股票或美國股票等核心基金，真的無法承受波動的人，也可透過提高債券基金配置比重來降低風險。

鉅亨精選基金

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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