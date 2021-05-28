【安聯投信】利空反覆消化 利多加持 台股周線連二紅

28 日台股在多方力挺下，開高走高，盤中一度大漲近 300 點，全場在指標科技股和傳產股的聯手助攻下，帶動指數終場勁揚 269 .25 點，收在 16870.86 點，周線寫下連二紅。成交量為 4967.29 億元。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股在經歷 5 月 17 日的多重利空測試，以及近日的反覆消化利空消息，底部支撐逐漸形成；現階段，儘管利多利空消息雜陳，但由於許多雜音正逐漸被消化，加上交投仍熱絡，機會面仍大於風險，台股展望正向。

廖哲宏表示，在電子股方面，大部分的缺料題材仍延續，包括上游零件以及半導體產能持續吃緊，供應鏈持續加價追料的現況沒有太大變化。從低庫存的狀況來看，第二季包括面板驅動 IC、ABF 載板、BT 載板、MCU、MOSFET 等可望挾漲價動能持續成為盤面焦點。

在筆電和 PC 部分，廖哲宏表示，從近期相關數據顯示，這塊需求仍在增溫；但也因為市場目前大多反映的是對相關產業或題材明年的展望，所以即使現階段這類族群的企業獲利有機會不斷上修，市場對於明年的成長展望則仍在持續觀察。

在布局方向上，廖哲宏表示，基於去年至今資金充沛、股價大幅上漲已經大幅反映今年科技產業的成長，未來佈局上側重具中長期的成長趨勢，以及獲利仍有上修空間的產業與公司，另外電動車相關估應鏈、HPC、AI 等高速傳輸等題材亦具投資吸引力。

在傳產和金融方面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，今年以來傳產獲利不斷上修，除了運輸瓶頸的時間跟幅度都超乎預期，同時外溢的貨櫃運輸訂單也往航空擴散，需求仍大於供給，形成價值格上的強力支撐而展望樂觀。鋼鐵部分亦搭配全球終端需求強勁，以及受惠於美國總統拜登政策等，也加大補庫存的力道。

在題材上，鍾安綾表示，除了航運、鋼鐵等這類受惠結構性成長的族群外，亦開始留意自動化資本支出、電動自行車、家飾產品、衣鞋代工、再生能源政策受惠族群等相關族群上。金融類股主要利多還是今年獲利大幅增長以及高配息的誘因。

在籌碼面，28 日外資買超 187.23 億元，累積近一周外資已轉為淨買超近 70 億元。

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