〈焦點股〉中鋼帶量衝鋒 近20檔鋼鐵股亮燈漲停

美國總統拜登擬提出規模 6 兆美元預算案，支援基礎建設計畫，激勵美國鋼鐵及金屬類股大漲，台股鋼鐵族群今 (28) 日也成為盤面多頭指標，在中鋼領軍下，包括中鴻、春雨、燁興、大成鋼、新光鋼等，近 20 檔盤中強勢亮燈漲停，市場看好中鋼第三季漲價將勢在必行。

台股今天開高走高，各類股全面走強，鋼鐵人、航海王再度獲得買盤追捧，其中，中鋼早盤大漲近 8%，最高來到 37.35 元，一度收復月線關卡，盤中漲幅略縮至 6% 左右。

其他中下游鋼廠包括燁輝、燁興、中鴻、新鋼、威致、春雨等，均亮燈漲停；入列 MSCI 小型股的第一銅，今天同樣直奔漲停價，站穩所有均線之上。

中鋼 (2002-TW) 6 月盤價連續 12 個月上漲，平均漲幅達 8%，維持 5 月的漲幅水準，後續即將開出的第三季盤價，外界預期漲幅欲小不易，這也將是連續第四季漲價。中鋼 4 月大賺 61.9 億元，再創單月新高，累計前 4 月稅前大賺 192.68 億元，每股稅前盈餘約 1.22 元。

外電報導，拜登政府擬公布預算案，將下一個財政年度的聯邦開支大增至 6 兆美元，以投入先前提出的電動車充電站、寬頻網路等基礎建設財政支出計畫，美方同時也在想辦法解決原物料高漲的問題，希望紓解木材、鋼鐵等物料短缺現象，擬從關稅著手，帶動鋼鐵、銅礦金屬等概念股全面走揚。