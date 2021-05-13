中鋼6月盤價續漲8% 連12個月走揚

中鋼 (2002-TW) 今 (13) 日召開盤價會議，經濟復甦引發全球鋼鐵需求大增、供應吃緊，加上煤、鐵原物料、運輸、環保議題等各項成本飆漲帶動下，國際鋼價續創歷史新高，中鋼 6 月盤價連續 12 個月上漲，平均漲幅 8%，維持 5 月漲幅水準。

中鋼表示，受惠於各國加速疫苗接種及持續加碼的紓困措施，消費及投資動能續強，且在國際經濟加速成長及景氣強勁復甦下，各國政府更加重視工業發展對氣候變遷的影響。

其中，中國為追求「碳達峰」、「碳中和」及環保限產目標，宣布一系列政策以限縮鋼鐵碳排放量，包括自 5 月 1 日起取消 146 項鋼品出口退稅，並將生鐵等產品進口關稅降至 0%。

此外，中國 6 月 1 日起執行「新版鋼鐵行業產能置換實施辦法」以淘汰高耗能設備並化解過剩產能，河北省今年更將關閉 20 座高爐及 20 座轉爐以達成減碳目標，進一步加劇全球鋼鐵供需失衡吃緊。

另一方面，中國五一長假結束後，帶動一波強勁拉貨潮，黑色金屬期、現貨同步呈現飆漲走勢，煉鋼原物料成本，鐵礦砂創每公噸 229 美元新高，中國、東南亞、歐美鋼價飆漲，國際鋼價推升至高峰。

因此，中鋼宣布，6 月盤價仍維持「順勢、穩健、合宜」原則，以落實月盤精神滾動式檢討逐步調整，並維繫市場成長動能，6 月內銷月盤基價平均調幅為 8%。