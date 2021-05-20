中鋼董座：鋼市前景樂觀正向 今年銷量估1444萬噸約持平去年

中鋼 (2002-TW) 董事長翁朝棟在致股東報告書表示，今年以來受惠國內外製造業景氣明顯復甦，鋼鐵市場需求快速攀升、價格大幅成長，前景樂觀正向；中鋼內部預估，全年集團鋼鐵銷量 1444 萬噸，約持平去年 1452 萬噸水準。

翁朝棟認為，雖然 COVID-19 出現變異病毒增加不確定性，但伴隨各國疫苗陸續施打，加上各國政府推行刺激政策，全球經濟可望重拾成長動能。

就鋼鐵產業來看，翁朝棟表示，國內外製造業景氣明顯復甦，汽機車、基礎建設及家電等終端產業成長，帶動鋼品需求，以歐美為首，國際市呈現供不應求的榮景，加上中國大陸鋼鐵產能調控等利多加持，鋼鐵市場前景樂觀正向。

中鋼預估，今年中鋼個體鋼品銷售總量為 946 萬噸，其中內銷 591 萬噸， 外銷 355 萬噸；若加計子公司中龍等，中鋼集團鋼鐵部門合併銷售量估達 1444 萬噸，其中內銷 948 萬噸，外銷 496 萬噸。

而今年適逢中鋼建廠 50 週年，翁朝棟強調，持續推動「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」雙主軸，提升下一個 50 年的競爭力。

此外，面對缺水挑戰以及 ESG 浪潮，翁朝棟表示，中鋼已超前部署導入再生水、發展海水淡化技術，並布局綠能產業，創造更大鋼鐵產業鏈價值。