〈新股IPO〉醫療用品製造商FIGS上市首日飆漲逾36% 市值達45.7億美元

新冠疫情期間醫療服、口罩、面罩的需求攀升，讓醫療用品製造商 FIGS(FIGS-US) 周四（27 日）上市首日受到投資人高度矚目，首日交易狂飆逾 36%，公司市值達到 45.7 億美元。

FIGS 以每股 28.3 美元價格開盤，高於每股 22 美元的發行價，周四收盤上漲 36.45% 至每股 30.02 美元，盤後續揚。

FIGS 周三上市前將 IPO 價格上調至每股 22 美元，遠高於預期的 16 至 19 美元區間，並且也將 IPO 規模擴大到約 2,640 萬股，而非先前預計的 2,250 萬股，募得 5.805 億美元。

FIGS 也是首家向散戶開放 IPO 購股的公司，該公司曾表示將保留 IPO 發行股票的 1% 給羅賓漢 IPO Access 平台的用戶入股。

FIGS 共同創辦人 Trina Spear 說：「我們之所以會與羅賓漢合作，是希望讓醫療保健的專業人士有機會投資 IPO。」

另一位共同創辦人 Heather Hasson 也說，計畫將募集到的資金應用在設計新產品、行銷與數據分析上。

在 FIGS 周四上市前，投資公司 Tulco LLC 創辦人 Thomas Tull 是該公司做最大股東，持有 58% 的股份，不過此次 IPO 中 Tulco 中出售了 21,749,999 股，稅前收入達 4.8 億美元。

高盛、瑞士信貸、摩根士丹利、巴克萊銀行與美銀證券集團為此次 IPO 承銷商。