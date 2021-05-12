Salesforce系統出包 日本全國疫苗接種受到波及

提供客戶管理等雲端服務的美國 Salesforce(CRM-US)，在日本時間週三 (12 日) 清晨 6 點左右發生系統當機，導致日本厚生勞動省的疫苗接種管理系統受影響。Salesforce 正在確認影響範圍，想辦法讓系統重新上線。

根據 Salesforce 的說法，該公司內部的技術人員在日本時間 12 日上午 6 點過後發現，在網路上的多個雲端服務有問題發生。

Salesforce 雲端服務獲得全球眾多企業以及政府機關的採用，包括日本厚生勞動省的 COVID-19 疫苗管理系統，以及地方政府的疫苗接種預約系統，兩者在 12 日當天也都受到系統當機影響。

Salesforce 表示，問題出在 DNS 等的管理系統，而在日本時間 12 日上午 11 點過後，大多數的服務已恢復正常。

Salesforce 的技術長哈里斯 (Parker Harris) 在推文中提到，他們明白這次的系統障礙對客戶帶來很大影響，目前正積極解決相關問題。他也在日本時間 12 日上午 11 點過後表示，服務大部分已經恢復正常。

根據日本厚生勞動省，用於 COVID-19 疫苗接種的「V-SYS」系統受到 Salesforce 服務中斷所影響。為此，地方政府、醫療院所、批發業者等，一時之間無法確認疫苗的配送時間、配送量及庫存量。

此外，日本全國醫療院所在病床使用率的管理系統外，用來確保醫療人員與人工呼吸器等的「G-MIS」系統，在運作上也同樣受到影響。