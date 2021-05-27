外資大賣人氣傳產指標 3檔航運股漲停被調節

外資今 (27) 日大賣人氣傳產股，包含中鋼 2.4 萬張、集盛 1.1 萬外，連逆勢抗跌的航運股也難逃被外資賣超的命運，包括長榮以及漲停的萬海，還有航空雙雄等，全數都被逢高調節，僅陽明在被納入 MCSI 全球標準指數台灣成分股加持下，連 2 日成為外資買超第一名。

三大法人今天合計賣超 107.25 億元；外資轉賣 123.46 億元，台指期也布局空單，空單未平倉來到 2.33 萬口；投信維持買超 25.92 億元；自營商則與外資同調，賣超 9.77 億元。

外資今日買超最多是陽明 3.37 萬張，其餘傳產股還有永豐餘 6653 張、南帝 3556 張；電子股方面，買超面板雙虎群創 1.95 萬張、友達 1.37 萬張，其次是聯合再生 5973 張、光罩 3345 張。

金融股的部分，外資加碼兆豐金 9086 張、國泰金 5008 張、永豐金 3074 張較多，另外也買進疫苗相關的國光生 3251 張。

外資賣超則涵蓋多檔傳產人氣股，包含中鋼 2.4 萬張、紡織指標集盛 1.1 萬張、銅價概念的華新 1.45 萬張、大亞 8656 張；值得注意的是，萬海及航空雙雄長榮航、華航今日亮燈漲停，但外資卻趁機調節，長榮也同樣被賣超。

電子股方面，外資今日賣超最多是聯電 1.72 萬張，也賣超晶圓代工龍頭台積電 8048 張，其餘還有緯創 1.24 萬張、華邦電 1.16 萬張；金融股則以新光金被賣超 1.75 萬張、中信金 1.3 萬張較多。

投信今日操作來看，買超多為電子股，包含友達 2.07 萬張、緯創 5214 張、佳凌 4073 張，以及漢磊、仁寶、南亞科等；傳產股買超陽明及大成鋼等。

不過，投信也賣超群創 1.79 萬張、聯電 2583 張，以及裕民 3468 張、中鋼 1847 張，在族群內換股操作。