Onkyo家用影音33億日圓賣出 夏普接手生產、將活用Voxx通路

日本老字號音響品牌 Onkyo(6628-JP) 於 26 日 (週三) 宣布，旗下所有家用影音器材業務將以約 33 億日圓價碼，賣給鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP) 和美國大型音響設備公司 Voxx(VOXX-US) 所共組的合資公司。

相關產品仍將沿用 Onkyo 的品牌名稱，由夏普生產、Voxx 銷售， Onkyo 則專注在車用揚聲器等的 OEM 業務。

此外，Onkyo 與夏普所合資成立的馬來西亞工廠，Onkyo 所持有的股份也將轉讓給夏普。藉由此次併購，夏普將可擴張影音方面的產品線，還能確保全新銷售通路。

家用影音器材可說是 Onkyo 公司的「祖業」，在該公司 26 日所公開的資料當中，可深深感受到 Onkyo 割捨該部門的無奈與不捨之情。Onkyo 在說明資料上以沉重字句表示，該公司「已無法靠一己之力來維持事業營運。」而未來的公司經營、占其 2020 年度 4 成營收的 OEM 業務將是唯一靠山。

Onkyo 在 2017 年與印度的大型汽車零件商 Minda Industries 成立合資公司，提供車用揚聲器系統給印度市場。Onkyo 表示，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發之前，印度市場的接單順利，和當地的合作夥伴也有興建全新工廠的打算。