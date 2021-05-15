英國警告印度變種病毒傳染力更強 可能影響解封計畫

英國首相強生 (Boris Johnson) 周五 (14 日) 警告，印度變種病毒傳染力更強，可能危及 6 月 21 日經濟完全解封的計畫，將加速推動疫苗接種，更快為 50 歲以上民眾施打第二劑疫苗。

強生宣布，50 歲以上和高風險群民眾接種第二劑疫苗的間隔時間，將從 12 周縮短為 8 周，40 歲以上民眾若尚未接種第一劑疫苗，將列為優先施打對象。

全英國已有三分之二民眾接種至少一劑疫苗，該國也預定在 5 月 17 日進入第三階段經濟重啟、開放室內社交和娛樂，並於 6 月 21 日完全解封。

強生周五表示，第三階段計畫如期進行，但印度變種病毒可能對第四階段重啟造成很大的影響，導致延後解封。

延後解封代表強生將受到黨內強大的壓力，不過強生強調，重啟每一步需要謹慎面對，希望這次封鎖是最後一次。

根據英國公共衛生當局，全英國本周新增 1313 人感染印度變種病毒，短短一周增加逾一倍，大多數染疫者集中在英格蘭東北部，倫敦也有幾起群聚。

德國周五表示，由於英國感染印度變種病毒的人數增加，把英國重新列入風險地區，本周日生效。英國旅客必須在入境德國前上網登記，並出示陰性檢驗報告，才可以不必遵守更長的隔離期規定。

德國一個月前才剛從風險區域名單上移除英國。