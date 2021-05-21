陳時中與美衛生部長視訊會議 討論疫苗事宜

美國新任衛生部長貝西拉 (Xavier Becerra) 於台灣時間 21 日上午，與衛福部長陳時中透過視訊舉行雙邊會議，討論如何在去年簽署合作瞭解備忘錄下，持續深化台美醫衛、科學創新合作。貝西拉對於台美共同抗疫夥伴關係表示肯定，並強調美國將支持我國取得 COVID-19 疫苗、擴大參與 WHO。

台灣近七天以來，每日新增本土確診數超過百例，累計達 1829 例，導致各地疫情供應吃緊，所幸，COVAX 平台第二批約 41 萬劑 AZ 疫苗前天已經運抵台灣，預估一周後完成封緘就能開始配送，供民眾施打。

貝西拉與陳時中舉行雙邊會議，會中讚揚台灣自疫情爆發以來對全球的貢獻，以及強調台美合作維持印太地區全球衛生安全的重要性，並特別感謝我國對美國的協助，重申美國將持續全力支持台灣擴大參與 WHO 與全球衛生事務。

對於貝西拉將我國列為其與外國政府雙邊會談的優先國家，以及美國堅定支持台灣參與 WHO，陳時中對此表達感謝之意，希望美方能持續支持台灣以觀察員身分參加 WHA，讓台灣能與國際社會分享、貢獻其衛生專業。

衛福部指出，此次會談時間約 30 分鐘，在座有美國在台協會台北辦事處處長酈英傑、外交部主任秘書徐儷文、北美司司長徐佑典、疾管署長周志浩等人。