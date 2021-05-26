盤前財經大事搶先讀2021年05月26日

今日操盤前瞻

紐西蘭央行利率決策

美股財報季：NVIDIA

法說會：三商壽、桂盟、裕日車、世紀鋼

Fed 副主席：未來政策會議可能開始討論減碼 QE

聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 週二 (25 日) 表示，目前來說，沒有必要倉促談論縮減購債步伐，美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 可能會在未來政策會議上討論縮減量化寬鬆 (QE)，但具體開始討論的時間將取決於一系列的經濟數據。閱讀全文...

貝萊德：市場過度關注通膨和經濟復甦 恐對地緣政治風險猝不及防

貝萊德 (BlackRock) 警告，正當市場過於關注通膨指標和經濟復甦之際，美中緊張局勢等地緣政治風險可能使投資人猝不及防。閱讀全文...

美課輪胎反傾銷稅 正新受惠最大、建大維持優勢

美國商務部公布針對台、韓、泰、越的進口轎車胎與輕卡車胎反傾銷稅率終判，其中，正新 (2105-TW) 此次稅率下調，除將有稅率回沖外，未來台灣廠出貨也會更順暢；建大 (2106-TW) 則維持既有、從越南廠出貨零稅率的優勢。閱讀全文...

4 月營業氣候二減一增 近半餐旅業者看壞未來半年

台灣經濟研究院昨 (25) 日公布 4 月營業氣候測驗點調查，製造業轉為小幅上揚 0.69 點至 106.37 點，服務業月減 1.06 點至 100.41 點，結束連 4 月上揚，而營建業測驗點為連 2 月下滑，較上月下跌 0.59 點至 106.01 點，而此次調查雖尚未反映疫情影響，但已有近半比例的餐旅業者看壞未來半年景氣。閱讀全文...

4 月房貸餘額增幅衝 14 年半來新高 惟土建融年增已連 3 月下滑

台灣央行昨 (25) 日公布 4 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 8 兆 2472 億元、2 兆 5591 億元，雙雙續創歷史新高，其中，房貸餘額年增率擴大至 9.51%，較上月續增 0.26 個百分點，增幅創 2006 年 9 月以來新高，不過，土建融餘額年增 17.45%，較上月下滑 0.28 個百分點，呈現連 3 月下滑。閱讀全文...

4 月北美半導體設備出貨 34.1 億美元 連四個月寫新猷

SEMI(國際半導體產業協會) 昨 (25) 日公布 4 月北美半導體設備製造商出貨金額，達 34.1 億美元，月增 4.1%，年增 49.5%，除了站穩 30 億美元大關，也已連四個月改寫新高。閱讀全文...

缺水缺電壓力山大 台灣正面臨氣候變遷長期挑戰

彭博報導，台灣在極力填補全球半導體短缺之餘，正遭受疫情侵襲、電力短缺，以及長達一年的乾旱等問題，逐漸破壞台灣的農、工業與電力供應，凸顯氣候變遷成為台灣的長期挑戰。