〈能源盤後〉市場靜待美伊協議進展 原油小漲居一周高點

原油期貨周二 (25 日) 小幅上漲，由於市場密切關注解除伊朗制裁的談判發展，原油價格保持在接近一周的高點。

Rystad Energy 原油分析師 Louise Dickson 表示，隨著原油傳統需求旺季即將來臨，歐洲、美國大部分地區解封，原油價格維持在高點。

Dickson 說，若伊朗達成核協議，將使伊朗最終出口更多的原油，從而增加全球供給。不過，此空頭情緒可能已經消逝，額外增加每日 100 萬桶原油的消息已逐漸被反映在價格之上 。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2 美分或 0.03%，收每桶 66.07 美元，近月原油期貨價格連三漲，為 5 月 17 日以來高點。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 19 美分或 0.3%，收每桶 68.65 美元。

解除制裁時程可能延後激勵周一原油價格大幅上漲，該談判使美國重返核協議、取消對伊朗的制裁，並恢復該國的原油供給。

美國國務卿布林肯 (Blinken) 上周日表示，美國感覺不到伊朗已準備好且願意落實該做的事。

德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師 Eugen Weinberg 表示，伊朗在周末同意延長協議，允許國際原子能總署 (IAEA) 再監測該國核能計畫一個月，不過要在 6 月伊朗總統大選前達成該協議的機率不高。

但多頭分析師認為，市場很可能會從容應對伊朗增加原油供給，且 OPEC+ 也將繼續減產。OPEC+ 將於 6 月 1 日舉行會議。

RBC Capital Markets 分析師 Michael Tran 表示，美伊達成的潛在協議僅限於頭條風險 (Headline Risk)，不會明顯改變實際的現貨狀況。

Tran 說到，將伊朗協議和 OPEC+ 減產計畫一併衡量後，空頭情緒可以被消除，市場能重新關注原油需求、未來周期，以及可量化、可預估的市場因素。

其他能源商品交易

6 月交割的汽油期貨價格下跌 0.02%，收每加侖近 2.12 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 2.04 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.9%，收近每百萬 Btu 2.91 美元。

美國能源資訊署 (EIA) 將於周三公布原油上周庫存數據。S&P Global Platts 調查分析師平均預期美國原油庫存將減少 220 萬桶，汽油供給減少 70 萬桶，蒸餾液供給減少 160 萬桶。