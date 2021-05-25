〈國內疫情升溫〉本土確診281例+校正回歸261例 全國三級警戒延至6/14

本土疫情持續延燒，今 (25) 日新增 281 例確診，校正回歸則有 261 例，確診個案中也新增 6 例死亡，自 5 月 15 日雙北升級三級警戒以來，累計確診數已超過 4000 例。疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，全國三級警戒延長至 6 月 14 日，學生同步停課至 14 日，家長可請防疫照顧假。

根據指揮中心統計，今日新增的 281 例本土病例，主要以新北市 154 例最多，其次為台北市 49 例，桃園市 16 例，台南市、基隆市及彰化縣各 10 例；校正回歸個案 261 例，以台北市 155 例最多，其次為新北市 89 例，另有境外移入 2 例，合計確診人數達 544 人。

此外，確診個案中有 6 例死亡，多數患者具有糖尿病、心血管疾病、高血壓等慢性病史，年齡介於 60 至 90 歲。累計死亡人數上升至 35 例。

國內疫情仍處高峰，陳時中宣布，全國第三級警戒延長至 6 月 14 日。各級學校原先停課至 5 月 28 日，教育部長潘文忠同步宣布，停課延長至 6 月 14 日，維持線上教學模式，若家中有 12 歲以下學童及身心障礙子女需照顧者，家長可請防疫照顧假。

根據指揮中心規定，疫情警戒三級期間，民眾外出時全程佩戴口罩，停止室內 5 人以上、室外 10 人以上聚會，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需之外，其餘營業及公共場域關閉，營業及公共場域落實戴口罩並保持社交距離。